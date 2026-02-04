Fifor: A kormányfő a tűzzel játszik

A Szociáldemokrata Párt (PSD) befolyásos politikusa közösségi oldalán tegnap közzétett bejegyzésében bírálta Bolojan megszorításokon alapuló deficitcsökkentő politikáját, amely szerinte nem erősíti, hanem gyengíti az államot, aláássa a társadalmi kohéziót és az állami intézményekbe vetett bizalmat, a belső feszültségek pedig az ország biztonságát sodorják veszélybe.

„Nem lehet erős államról beszélni, amikor a nyugdíjasokat, az alacsony jövedelmű családokat, a gyerekeket, az oktatást és az alapvető közszolgáltatásokat (...) bántod”. A megszorítások nem jelentenek reformot. Az állam csak akkor erősödhet meg, ha tiszteletet tanúsít polgárai iránt, befektet polgáraiba, és nem téveszti össze a költségvetési fegyelmet a szociális cinizmussal” – írta a politikus.

Fifor tegnapi Facebook-bejegyzésében annak a szolidaritási csomagnak az elfogadását követelte a miniszterelnöktől, amelyet a PSD javasolt a kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportok védelmére. A szociáldemokraták szerint a bukaresti kormánynak idén két alkalommal – áprilisban és decemberben – kellene 1000 lejes pénzügyi segélyben részesítenie azt az 1 240 000 nyugdíjast, akinek a havi jövedelme nem éri el az 1500 lejt, 800 lejes segélyben azt a félmillió nyugdíjast, akinek a járandósága 1500 és 2000 lej között van, és 600 lejes segélyben a havi 2000 és 3000 lej közötti összegből élő nyugdíjasokat.