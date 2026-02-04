Bizonytalan kimenetelű lett volna egy olyan határozat elfogadása a városi tanács által, melyben mérsékelték, módosították volna a múlt év végén megemelt helyi adókat és illetékeket, ezért az önkormányzat más megoldásokat dolgozott ki a felmerült problémákra – jelentette be sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Közlése szerint a felmerült kérdések nyolcvan százalékára találtak megoldást, húsz százalék (a jogi személyek telekadója, a hibrid meghajtású járművek adója, valamint a többi gépkocsi adója) még függőben van, a kormány esetleges döntése határozza meg, a városháza viszont ezek esetében is előkészített egy „B tervet”.

A sajtótájékoztatón Antal Árpád sorban részletezte azokat az adóügyi kérdéseket, melyek nagy felháborodást keltettek Sepsiszentgyörgyön, és amelyekre megoldást kerestek a mintegy másfél héttel ezelőtti bejelentést követően, miszerint a lehetőségekhez mérten mérséklik, módosítják a természetes és jogi személyekre kirótt, az önkormányzat hatáskörébe tartozó adóterheket.

A polgármester emlékeztetett, hogy 2025 decemberében a kormány jelentősen megváltoztatta a helyi adókra vonatkozó jogszabályt, januárban szembesültek ők is azzal, hogy amit a kormány decemberben kommunikált, így például, hogy a lakások esetében 70 százalékos adónövekedés várható, az adott esetekben akár 170–200 százalékos emelkedést is eredményezett. Antal Árpád a továbbiakban ismertette, hogy az önkormányzat milyen lépéseket tett a lakossági felháborodást keltő problémák rendezése végett.

Kikérték a pénzügyminisztérium véleményét az adók csökkentését illetően. Erre „esszészerű” választ kaptak, „ami minden, csak nem egyértelmű”. Választhatták volna azt az utat, hogy mennek előre az adócsökkentő, módosító határozattal, ám könnyen megtörténhet, hogy a minisztérium vagy utasításukra a prefektúra megtámadja azt, felfüggesztik, ezzel mindenki veszített volna.

A szaktárca válaszából annyi kiderült, hogy több kérdésben kormányzati döntésre is szüksége van. Mivel úgy látják, a problémák 80 százalékára találtak megoldást, a maradék húsz százalékra pedig B forgatókönyvet, így inkább elálltak az eredeti elképzeléstől – fejtette ki a polgármester, azt is jelezve: a jövő évi adószintek meghatározása kapcsán áprilisban széles körű konzultációt tartanak, azt követően pedig elfogadják a 2027-es évre szóló adókat és illetékeket annak érdekében, hogy mindenki számára legyen kiszámíthatóbb a következő év.

Kérik vissza a fogyatékkal élők kedvezményeit

A kérdések részletezésénél a polgármester elsőként a fogyatékkal élő személyek adókedvezményének eltörlését említette. Antal Árpád szerint az RMDSZ első perctől megfogalmazta, hogy nem tartja méltányosnak, ezért hivatalosan is kérték a kormányfőtől, hogy a kabinet térjen vissza a kérdésre és próbálja kijavítani ezt az igazságtalanságot. A kormány döntésétől függetlenül Sepsiszentgyörgy városi tanácsa rendkívüli ülésen elfogadta azt a határozatot, amely alapján 1000 lejes felső határig visszatérítik a fogyatékkal élő személyek által befizetett lakás-, telek- vagy járműadót.

Kérdésünkre, miszerint a kormány részéről mennyiben várható el, hogy felülvizsgálja a kedvezmények eltörlésére vonatkozó döntését, Antal Árpád elmondta: a kabinet precedenst teremtett, múlt pénteken hozott egy olyan döntést, mely alapján a Duna-deltában, illetve a mócvidéken, azaz hátrányos helyzetű vidékeken élők esetében a megvont 100 százalékos adómentességet 50 százalékos formában visszavezették. A polgármester szerint ez felettébb erkölcstelen, és egyáltalán, hogyan mondhatják egy tolószékben ülőnek, hogy ő fizessen száz százalékban adót, miközben egy makkegészséges mócvidéki ember 50 százalékos kedvezményben részesül. Ez az egyik ok, amiért az RMDSZ nagyon határozottan kéri a kormányt, hogy térjenek vissza a fogyatékkal élők kapcsán hozott, az adómentességet eltörlő döntésre.

Természetes személyek ingatlanadója: nincs változás

A természetes személyek telek- és lakásadója tavaly is és idén is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten volt és maradt – mutatott rá a polgármester, hozzátéve: ennek ellenére a polgárok azt tapasztalták, hogy mégis az adójuk megnövekedett, ami a decemberi kormánydöntés következménye.

Amint arról beszámoltunk, az ingatlanok (lakások, épületek) esetében a kormány megkétszerezte a négyzetméter után fizetendő alap­árat, továbbá idéntől nem a hasznos, hanem az épített felület után kellett számolni, illetve megszüntették az épület kora szerinti korábbi kedvezményeket. A módosítások nyomán, plusz a különböző szorzók (így a település besorolása szerinti) alkalmazásával az adózandó érték nőtt meg jelentősen (két-háromszorosára a legtöbb esetben). Ez azt jelenti, hogy hiába alacsony az önkormányzat által alkalmazott adókulcs, a végösszeg így is magas lett.

Garázsok: idén minden marad a régiben

A harmadik, komoly felháborodást okozó kérdés az önkormányzat köz- vagy magánvagyonában lévő területeken álló garázsoké volt, ahol a haszonbér 7–8-szoros emelése mellett döntött az önkormányzat.

Antal Árpád ennek kapcsán kifejtette: megértette az emberek üzenetét, 2026 nem az az esztendő, amikor a család költségvetéséből garázsfelújításra jutna. Ezért ezt a kérdést levették napirendről, a 681 garázs tulajdonosával az önkormányzat illetékesei felvették a kapcsolatot, és közösen alakítják ki azt az álláspontot, amely mentén 2027-től kezdődően a garázsok kérdését rendezik.

Függőben a jogi személyek telekadója

Ami a negyedik problémát, a jogi személyek épület- és telekadóit illeti: az épületek esetében nem volt változás, ugyanazzal az adókulccsal mentek tovább, illetve ugyanazzal a kedvezményrendszerrel, amelyet 13 évvel ezelőtt de minimis támogatásként bevezettek.

A múlt héten újraalakult a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Konzultatív Tanács, amelyet a helyi vállalkozókat képviselő három reprezentatív szervezet – az ASIMCOV, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az IT-Klaszter – hozott létre. Hétfőn négyórás konstruktív beszélgetést folytattak az önkormányzattal, ezen szó esett a telekadóról, melyet a jogi személyeknél december végén az önkormányzat jelentősen megemelt. Ebben az esetben két forgatókönyv létezik. Ha lehetőségük lesz visszatérni a határozatra, akkor a minimális szintre csökkentik vissza az adót, ahogy az elmúlt években is volt. Előfordulhat, hogy erre nem lesz lehetőségük, mivel a pénzügyminisztérium értelmezése szerint ehhez egy kormányszintű döntésre (például sürgősségi rendeletre) lenne szükség, ebben az esetben a város kibővíti a de minimis programot, és a jogi személyek a telekadótöbbletet teljességgel visszapályázhatják. Egy további lépés lesz, hogy az ingatlanadó esetében a visszapályázható arányt 33 százalékról 40 százalékra növelik. A Sepsiszentgyörgyön jelen lévő multinacionális vállalatok esetében nem változtatnak a decemberben hozott döntésen, úgy tekintik, idén ezeknek a cégeknek szolidárisaknak kell lenniük a várossal, a város polgáraival, és a megemelt telekadó egy szolidaritási hozzájárulás a multik részéről – ismertette az elöljáró.

Járműadó: ha nem megy a csökkentés, kompenzálnak

Antal Árpád elmondta, a hibridautók adója is egyelőre a függőben lévők egyike. Két lehetőség van itt is. Amennyiben megszületik az a kormánydöntés, hogy az önkormányzatok még az állami költségvetés elfogadása előtt módosíthassák az adókat, akkor meg fogják tenni. Ellenkező esetben az önkormányzat egy helyi programot fog indítani, amelynek lényege, hogy a hibridautók tulajdonosai az idei adótöbbletet egy üzemanyag-utalvány formájában kapják vissza az önkormányzattól.

A többi személygépkocsi, jármű esetében fizetendő adóknál, amennyiben a kormány kedvezően dönt, és lesz lehetőség visszatérni, azt megteszik, és a 2025-ös szintre csökkentik az adót. Ha nem, akkor – mivel a járművek egy része után úgyis kevesebbet kell befizetni, mint tavaly – azok esetében, akiknél mégis növekedett, a jövő évi adónál kompenzálnak, azaz a többlet összegével csökkentik azt – részletezte a polgármester.

Mit érdemes kifizetni?

Újságírói kérdésre Antal Árpád jelezte, a lakásadóját mindenki nyugodtan kifizetheti, mivel ott nem lesznek változások, nincs ahogy, és a városnak sem árt, ha van valamennyi bevétele. A gépjárművek esetében várjanak még, nagyjából jövő hét végéig eldől, melyik úton mennek tovább.

A jogi személyek esetében az ingatlanadót befizethetik, a telekadónál várjanak még, amíg tisztázódik, melyik úton tud továbbmenni az önkormányzat – mondta a polgármester.