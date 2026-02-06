Az ErdÃ©lyi Magyar SzÃ¶vetsÃ©g (EMSZ) hÃ¡romszÃ©ki vezetÅ‘i Ã¼dvÃ¶zlik SepsiszentgyÃ¶rgy Ã¶nkormÃ¡nyzatÃ¡nak kezdemÃ©nyezÃ©sÃ©t, mely a helyi adÃ³k Ã©s illetÃ©kek csÃ¶kkentÃ©sÃ©t cÃ©lozza, fontos lÃ©pÃ©snek tartjÃ¡k a lakossÃ¡g terheinek mÃ©rsÃ©klÃ©se irÃ¡nyÃ¡ba. Az alakulat kÃ©pviselÅ‘i ugyanakkor Ãºgy lÃ¡tjÃ¡k, az adÃ³politika Ã¡talakÃ­tÃ¡sÃ¡nak ki kellene terjednie a gÃ©pjÃ¡rmÅ±vek utÃ¡n fizetendÅ‘ adÃ³kra is, melyek szerintÃ¼k tovÃ¡bbra is arÃ¡nytalanul magasak egy olyan tÃ©rsÃ©gben, ahol az autÃ³ sok esetben nem luxuscikk, hanem a mindennapi Ã©let Ã©s munkavÃ©gzÃ©s alapvetÅ‘ eszkÃ¶ze.

Kolcza Istv'n Ã©s PappÂ Attila., az EMSZ megyei, illetve kÃ©zdiszÃ©ki elnÃ¶ke szerint a sepsiszentgyÃ¶rgyi Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã¡ltal kÃ¶zvitÃ¡ra bocsÃ¡tott hatÃ¡rozattervezet, mely egyes helyi adÃ³k Ã©s illetÃ©kek csÃ¶kkentÃ©sÃ©t Ã­rja elÅ‘, egy jÃ³ lÃ©pÃ©snek szÃ¡mÃ­t, amint az is, hogy a vÃ¡roshÃ¡za a kÃ¶zterÃ¼leten Ã¡llÃ³ garÃ¡zsok haszonbÃ©r-emelÃ©sÃ©t is levette napirendrÅ‘l. A pÃ¡rt Ã¼dvÃ¶zli, hogy az Ã¶nkormÃ¡nyzat a lakossÃ¡g terheinek enyhÃ­tÃ©se irÃ¡nyÃ¡ba mozdult el, ami szerintÃ¼k azt is mutatja, hogy a dÃ¶ntÃ©shozÃ³k nyitottak a helyi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g jogos elvÃ¡rÃ¡saira.Â

Mindketten Ãºgy vÃ©lik ugyanakkor, hogy a helyi adÃ³politikÃ¡n mÃ©g van vÃ¡ltoztatni valÃ³, mivel a gÃ©pjÃ¡rmÅ±adÃ³k tovÃ¡bbra is arÃ¡nytalanul magasak. Kolcza IstvÃ¡n szerint ez az adÃ³nem kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen Ã©rzÃ©kenyen Ã©rinti a dolgozÃ³ embereket, a csalÃ¡dokat Ã©s a vÃ¡llalkozÃ³kat, akik szÃ¡mÃ¡ra a gÃ©pjÃ¡rmÅ± nem luxus, hanem a mindennapi Ã©let Ã©s munkavÃ©gzÃ©s alapvetÅ‘ eszkÃ¶ze. Az EMSZ megyei vezetÅ‘inek meglÃ¡tÃ¡sa szerint az Ã¶nkormÃ¡nyzati dÃ¶ntÃ©seknek az emberek mindennapi valÃ³sÃ¡gÃ¡bÃ³l kell kiindulniuk, Ã©s nem kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si kÃ©nyszerekbÅ‘l, ezÃ©rt felszÃ³lÃ­tjÃ¡k a sepsiszentgyÃ¶rgyi Ã¶nkormÃ¡nyzatot, hogy mihamarabb vizsgÃ¡lja felÃ¼l a gÃ©pjÃ¡rmÅ±vekre vonatkozÃ³ adÃ³kat Ã©s alakÃ­tson ki egy igazsÃ¡gosabb, kiszÃ¡mÃ­thatÃ³bb rendszert.

Papp Attila pÃ¡r konkrÃ©t adattal is alÃ¡tÃ¡masztotta, miÃ©rt nem tartjÃ¡k tisztessÃ©gesnek a sepsiszentgyÃ¶rgyi Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã¡ltal a gÃ©pjÃ¡rmÅ±vek esetÃ©ben alkalmazott adÃ³politikÃ¡t. MeglÃ¡tÃ¡suk szerint nincs rendben, hogy az orszÃ¡gos dÃ¶ntÃ©sek miatt Ã­gy is megemelkedett adÃ³kra a megyeszÃ©khely Ã¶nkormÃ¡nyzata akÃ¡r 100 szÃ¡zalÃ©kig terjedÅ‘ tÃ¶bbletet is rÃ¡tesz esetenkÃ©nt. Papp Attila szerint a tÃ¶bblet alkalmazÃ¡sÃ¡nÃ¡l furcsa elvek Ã©rvÃ©nyesÃ¼ltek, nem tekinthetÅ‘ tisztessÃ©gesnek, hogy egyes, sokkal szennyezÅ‘bb jÃ¡rmÅ±vek tulajdonosaira kisebb tÃ¶bbletet szabnak ki, mint az Ãºjabb, kevÃ©sbÃ© szennyezÅ‘ gÃ©pjÃ¡rmÅ±vek esetÃ©ben. TÃºlzÃ¡snak tartjÃ¡k pÃ©ldÃ¡ul, hogy a nehÃ©zgÃ©pjÃ¡rmÅ±vek (kamionok) esetÃ©ben 50 szÃ¡zalÃ©kos tÃ¶bbletet alkalmaz a vÃ¡ros, mikÃ¶zben ezek a jÃ¡rmÅ±vek nem is a vÃ¡rosban kÃ¶zlekednek â€“ rÃ©szletezte a kÃ©zdiszÃ©ki elnÃ¶k.Â

Lapunk kÃ©rdÃ©sÃ©re mindketten egyÃ©rtelmÅ±sÃ­tettÃ©k: azt vÃ¡rjÃ¡k el az Ã¶nkormÃ¡nyzattÃ³l, hogy a tÃ¶rvÃ©ny Ã¡ltal megengedett tÃ¶bbletadÃ³ztatÃ¡st a jÃ¡rmÅ±vek esetÃ©ben vizsgÃ¡ljÃ¡k felÃ¼l, csÃ¶kkentsÃ©k minÃ©l nagyobb mÃ©rtÃ©kben, akÃ¡r a lehetsÃ©ges minimumig, amÃ­g erre mÃ©g lehetÅ‘sÃ©gÃ¼k van, azaz a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s elfogadÃ¡sa elÅ‘tt.