A román állam az ozsdolai közbirtokosság ellenNegyedszerre sem hirdettek ítéletet

2026. február 6., péntek, Közélet

December 23-án, január 8-án és 22-én, majd tegnap kellett volna a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai Láros Közbirtokosság ellen indított perben végleges ítéletet hirdetni a Kovászna Megyei Törvényszéken, de ezúttal sem született meg a döntés, az ítélethirdetést február 19-én 9 órára tűzték ki. Hogy mi a halasztás oka, nem közölték.

    A szerző archív felvétele

Az ozsdolaiak számára kedvezőtlen ítélet esetén a károsult erdőtulajdonosok sem a Brassói Táblabírósághoz, sem a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez nem fordulhatnak, a 2571,3 hektáros erdővagyon visszaállamosításának kérdése a Kovászna Megyei Törvényszéken véglegesen eldől.

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-06
