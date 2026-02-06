A román állam az ozsdolai közbirtokosság ellen

Az ozsdolaiak számára kedvezőtlen ítélet esetén a károsult erdőtulajdonosok sem a Brassói Táblabírósághoz, sem a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez nem fordulhatnak, a 2571,3 hektáros erdővagyon visszaállamosításának kérdése a Kovászna Megyei Törvényszéken véglegesen eldől.

December 23-án, január 8-án és 22-én, majd tegnap kellett volna a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai Láros Közbirtokosság ellen indított perben végleges ítéletet hirdetni a Kovászna Megyei Törvényszéken, de ezúttal sem született meg a döntés, az ítélethirdetést február 19-én 9 órára tűzték ki. Hogy mi a halasztás oka, nem közölték.

