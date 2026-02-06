Az FK Csíkszereda csütörtökön bejelentette, hogy megszerezte a szabadon igazolható, 53-szoros magyar válogatott Kleinheisler László játékjogát. A 31 éves, három Európa-bajnokságon is szerepelt középpályásnak tavaly nyár óta nem volt csapata, akkor az osztrák élvonalban érdekelt Grazer AK együttesétől távozott.

A székelyföldi gárda bejegyzésében úgy fogalmazott, óriási megtiszteltetés számukra, hogy a játékost hivatalosan is köszönthetik az FK Csíkszereda családjában. Ez a pillanat nemcsak egy igazolás, hanem ünnep a klubnak, a városnak és egész Székelyföldnek: egy 53-szoros magyar válogatott labdarúgó érkezik, aki hosszú éveken át a sportág nemzetközi élvonalában bizonyított. A szurkolók emlékezetében örökre él az a felejthetetlen gól, amelyet 2015-ben Norvégiában szerzett, és amellyel kulcsszerepet játszott az Eb-részvétel kivívásában. Ez a tapasztalat, mentalitás és minőség most a csíkszeredai együttest erősíti. Bíznak benne, hogy az idény hátralevő része felemelő és sikeres lesz az alakulat és a futballista számára egyaránt.

Kleinheisler László eddigi pályafutása során összesen tíz csapatban – Videoton FC, Puskás Akadémia FC, a német Werder Bremen és Darmstadt, a Ferencváros, a kazah FK Asztana, a horvát NK Osijek és Hajduk Split, valamint a görög Panathinaikosz és az osztrák Grazer AK – szerepelt. Az előző idényben mindössze 13 mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken kiosztott két gólpasszt. A legtöbb meccsét a horvát élvonalban játszotta, 123 összecsapáson 18 találatot és 16 asszisztot jegyzett. Korábban tapasztalatot gyűjtött a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia Liga selejtezőjében, illetve a második számú európai kupa főtábláján hét találkozón lépett pályára. Klubszinten egyszer magyar és kétszer kazah bajnoki címet, illetve egyszer Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

A csíkszeredai gárdához január végén Nagy Zoárd is csatlakozott, a 25 éves csatár a több lehetőség reményében érkezett Hargita megyébe a Puskás Akadémia FC alakulatától, azóta három bajnokin játszott, legutóbb az FC Metaloglobus Bukarest ellen előkészítőként jeleskedett. A piros-fekete mezesek nemrég egy távozót is bejelentettek, Maks Čelić a dél-koreai másodosztályban folytatja pályafutását. A 29 éves horvát hátvéd tavaly augusztusban igazolt Székelyföldre, a SuperLigában kilencszer, a Román Kupában egyszer szerepelt. (miska)