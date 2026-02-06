Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Teremlabdarúgás, Román KupaA felnőttcsapat idegenben, az utánpótlás itthon játszik

2026. február 6., péntek, Sport

Az év első tétmérkőzésére készül az élvonalbeli futsalbajnokságban érdekelt Sepsi-SIC, amely vasárnap 13 órától a Fortius 2014 Buzău vendégeként lép pályára a teremlabdarúgó Román Kupa nyolcaddöntőjében. A zöld-fehérek utánpótláscsapata is kupameccset játszik, szombaton 13 órától az U19-es sorozat első fordulójában a Brassói Kids Tâmpa 2015 együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A továbbjutást mindkét esetben egyetlen összecsapás dönti el.

    Fotó: Miska Brigitta

A másodosztályú Fortius 2014 Buzău pályaválasztóként Zernesten fogadja az élvonalbeli futsalbajnokságban szereplő Sepsi-SIC alakulatát a teremlabdarúgó Román Kupa mostani kiírásának nyolcaddöntőjében. A vasárnap 13 órától esedékes találkozót Romeo Preda és Andrei Hornet vezeti. A harmadik idényében járó megyeszékhelyi gárda felnőtt szinten még nem találkozott a havasalföldi csapattal, az utánpótlás-együttesek viszont rendszeresen megmérkőztek egymással az elmúlt idények során.

A zöld-fehérek az 1. Ligában remek őszön vannak túl, hiszen többször is vezették a tabellát, amelynek a harmadik helyét foglalják el 12 forduló után. Ezeken a meccseken Mánya Szabolcs tanítványai hét győzelmet, három döntetlent és két kudarcot könyveltek el. A 2. Liga első csoportjában vitézkedő Fortius 2014 az eddigi nyolc bajnokijából csak kettőt nyert meg, egy döntetlen mellett öt vereség a mérlege.

„Annak ellenére, hogy a Buzău másodosztályú, komolyan vesszük a találkozót. Ezt azért mondom, mert a kupameccseknek mindig más a töltetük, mint egy bajnokinak, emellett a kvalifikációról csak egy összecsapás dönt. Az év első mérkőzése lesz számunkra, így mindenképp nehéz összecsapásra számítunk. Bízom abban, hogy felnövünk a feladathoz, és sikerül megszerezni a győzelmet. A hétvégén az ifjúsági csapatunk is játszik a Román Kupában, ők sem ismerik különösebben az ellenfelüket, de győzni és továbbjutni akarnak” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC felnőttegyüttesének edzője. (t)

