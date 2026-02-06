Az év első tétmérkőzésére készül az élvonalbeli futsalbajnokságban érdekelt Sepsi-SIC, amely vasárnap 13 órától a Fortius 2014 Buzău vendégeként lép pályára a teremlabdarúgó Román Kupa nyolcaddöntőjében. A zöld-fehérek utánpótláscsapata is kupameccset játszik, szombaton 13 órától az U19-es sorozat első fordulójában a Brassói Kids Tâmpa 2015 együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A továbbjutást mindkét esetben egyetlen összecsapás dönti el.

A másodosztályú Fortius 2014 Buzău pályaválasztóként Zernesten fogadja az élvonalbeli futsalbajnokságban szereplő Sepsi-SIC alakulatát a teremlabdarúgó Román Kupa mostani kiírásának nyolcaddöntőjében. A vasárnap 13 órától esedékes találkozót Romeo Preda és Andrei Hornet vezeti. A harmadik idényében járó megyeszékhelyi gárda felnőtt szinten még nem találkozott a havasalföldi csapattal, az utánpótlás-együttesek viszont rendszeresen megmérkőztek egymással az elmúlt idények során.

A zöld-fehérek az 1. Ligában remek őszön vannak túl, hiszen többször is vezették a tabellát, amelynek a harmadik helyét foglalják el 12 forduló után. Ezeken a meccseken Mánya Szabolcs tanítványai hét győzelmet, három döntetlent és két kudarcot könyveltek el. A 2. Liga első csoportjában vitézkedő Fortius 2014 az eddigi nyolc bajnokijából csak kettőt nyert meg, egy döntetlen mellett öt vereség a mérlege.

„Annak ellenére, hogy a Buzău másodosztályú, komolyan vesszük a találkozót. Ezt azért mondom, mert a kupameccseknek mindig más a töltetük, mint egy bajnokinak, emellett a kvalifikációról csak egy összecsapás dönt. Az év első mérkőzése lesz számunkra, így mindenképp nehéz összecsapásra számítunk. Bízom abban, hogy felnövünk a feladathoz, és sikerül megszerezni a győzelmet. A hétvégén az ifjúsági csapatunk is játszik a Román Kupában, ők sem ismerik különösebben az ellenfelüket, de győzni és továbbjutni akarnak” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC felnőttegyüttesének edzője. (t)