Ezüstéremmel zárta a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságot: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata csütörtökön a fináléban ötméteresekkel 15–13-ra kikapott a címvédő holland együttestől. Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar alakulat, amely tíz éve játszott legutóbb döntőt, akkor is Hollandia ellen. Magyarország 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.

Kivédekezett egy emberhátrányt a magyar gárda, aztán akcióból mindjárt gólt is dobott. Nem sokkal később Keszthelyi Rita a víz alól váratlanul felbukkanva szerzett labdát, végigtempózott vele és bevágta. Lola Moolhuijzen révén csakhamar válaszoltak a hollandok, majd Tiba Panna használta ki szép távoli lövéssel az Aubéli Tekla által kiharcolt létszámfölényt (1–3).

A második szakaszban Simone van de Kraatz kétszer is pontosan ejtett a hálóba, illetve Fleurien Bosvelt is eredményes volt, Cseh Sándor pedig időt kért. Keszthelyi lökete a kapufán csattant, aztán ötméterest kaptak a hollandok, amelyet van de Kraats belőtt. A kétgólos hátrányból Varró Eszter faragott, a nagyszünet után emberelőnyben Vályi Vanda egyenlített, majd Keszthelyi villant megint. Nem sikerült azonban növelni a különbséget, Lieke Rogge a harmadik találatot jegyezte ejtésből, valamint Bosvelt kihasznált egy létszámfölényt (7–6).

Az utolsó szakaszban Garda Krisztina bombázott távolról a jobb felső sarokba, viszont Maartje Keuning centerből megint vezetéshez juttatta együttesét. A folytatásban Garda a jobb alsóba vágta a kipattanót, erre Keuning húzta a labdát gyorsan a kapuba, majd Vályi értékesített egy lehetőséget rossz holland cserénél, ellenben Kitty Lynn Joustra is betalált fórból (10–9). Másfél percnél magyar időkérés következett. Tiba éles szögből lőtt nagyszerű gólt (10–10). Az utolsó támadás a hollandoké volt, Moolhuijsen távoli löketét Neszmély hárította.

Következtek a szétlövések: a hollandok mindegyik ötméterest biztos kezzel végrehajtották, míg magyar oldalon Garda lövése után Keszthelyi kihagyta a sajátját, Leimeter Dóra és Szilágyi Dorottya betalált és Tiba már nem úszott oda. A magyar válogatott egymás után harmadszor játszott az aranyéremért nagy tornán: tavaly áprilisban a világkupa szuperdöntőjében, júliusban pedig a világbajnokság fináléjában szenvedett vereséget a görög alakulattól.

A végeredmény: 1. Hollandia, 2. Magyarország, 3. Görögország, 4. Olaszország, 5. Spanyolország, 6. Horvátország, 7. Izrael, 8. Franciaország, 9. Nagy-Britannia, 10. Szerbia, 11. Németország, 12. Portugália, 13. Törökország, 14. Svájc, 15. Szlovákia, 16. Románia.