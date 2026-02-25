Korlátoznák a saját márkás termékeket

A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter – tájékoztatott tegnap a mezőgazdasági minisztérium.
A tárcavezető a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AgriFish) brüsszeli ülésén ismertette javaslatait. A minisztérium közleménye szerint Barbu üdvözölte a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv felülvizsgálatát, ugyanakkor közölte: továbbra is vannak olyan gyakorlatok – például a visszaszámlázás, a kikényszerített árengedmények, illetve a polchoz jutás korlátozása és a saját márkák túlzott térnyerése –, amelyek hátrányosan érintik a termelők jövedelmét.
A miniszter négy intézkedést javasolt a tisztességtelen gyakorlatok visszaszorítására: a saját márkás termékek arányának 20 százalékra való korlátozását, azonos termékkategórián belül egységes vagy hasonló árrés alkalmazását, a visszaszámlázások és kikényszerített árengedmények megszüntetését, valamint a diszkontok egyértelmű szabályozását az önköltség alatti értékesítés megelőzése érdekében.
Florin Barbu hangsúlyozta, hogy a cél a hozzáadott érték igazságosabb elosztása az agrár-élelmiszerláncban, az uniós belső piac szabályainak tiszteletben tartásával. Szerinte a helyi termelők piacra jutásának biztosítása az élelmezésbiztonság és az uniós gazdasági sokszínűség szempontjából is kiemelt jelentőségű.
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