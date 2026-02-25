Jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé az állami költségvetés tervezete – nyilatkozta tegnap az RFI-nek Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Mint elmondta, jelenleg még zajlanak technikai megbeszélések a kormányfőhelyettes és a miniszterek között, ugyanakkor koalíciós megbeszéléseket is tartanak ebben az ügyben.

A szövetségi elnök szerint van néhány kérdés, amelyben még nem sikerült lezárni a tárgyalásokat, ezek egyike a közberuházásokat érinti. „Ezek a közberuházások tartják fenn mind a román gazdaságot, mind a román vállalatokat. Be kell látnunk, hogy ha bizonyos területeken leállnak a közberuházások, akkor a román vállalatok mennek csődbe, nem a multinacionális vállalatok” – mutatott rá Kelemen. Társfinanszírozásokra van szükség az országos helyreállítási tervben (PNRR) foglalt és az európai alapokból finanszírozott projektek esetében is, és ezt a fejezetet még nem sikerült lezárni – mondta.

A szociális csomag, a nyugdíjasok támogatása ügyében sem sikerült még közös nevezőre jutniuk. Az RMDSZ javaslata az volt, hogy a 3000 lej alatti nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok kapjanak erre az évre egy fix összegű támogatást, amelyet egy vagy két részletben utalnának át, de még nem született döntés a koa­lícióban – magyarázta a politikus. Hozzátette: megbeszélések zajlanak még a PNRR határidőre meg nem valósítható mérföldkövei miatt is, amennyiben ezek is kihatással lesznek az állami büdzsére, mivel vagy pénzösszegeket veszít általuk az ország, vagy az állami költségvetésből kell fedezni azokat, ahol már elkezdődtek a beruházások. Arra a kérdésre, hogy milyen mérföldkövek nem fognak megvalósulni a PNRR-ből, Kelemen a napelemgyártásra és a hidrogénalapú üzemanyag előállítására vonatkozó célkitűzést említette meg.

Jobb a koalícióban

A reformok üteméről és a közkiadások csökkentéséről folyó, hosszan elhúzódó viták kapcsán Kelemen Hunor tegnap arról is beszélt, hogy a koalíciós kormány döntéshozatali folyamata természetéből adódóan lassúbb, azonban a jelenlegi kormányzati felállás a polgárok szavazatának, döntésének eredménye. „Amikor egyetlen párt fog kormányozni, akkor majd azt mondják, milyen jó volt, amikor koalíciós kormány volt. Igen, a koalíciós kormány gyakran lassabb döntéshozatalt jelent, mert különböző ideológiák, értékek és paradigmák vannak, amelyek mindegyike legitim és összehangolásra szorul. Ez nem könnyű feladat” – idézte az evz.ro a politikust. A szövetségi elnök kijelentette, szeretné, ha Románia a 2028-as választások után is koalíciós kormányzással folytatná, „mert ha 2028 után egyetlen párt kormányoz, akkor megbánják” – fogalmazott.