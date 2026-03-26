Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai születésű

sepsiszentgyörgyi

özv. IGYÁRTÓ GÁBOR

volt IAME-alkalmazott

életének 71. évében türelemmel viselt, rövid betegség után 2026. március 24-én csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait március 27-én, pénteken 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra

a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

3082

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

KOSZTA JOLÁNKA

életének 76. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2026. március 27-én, pénteken 13 órakor lesz

a katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4336527

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsikőröspataki

id. DILMAN ZOLTÁN

életének 85., özvegységének 36. évében 2026. március

25-én elhunyt.

Temetése március 27-én,

pénteken 14 órakor lesz.

Részvétfogadás március

26-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

5267/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

OROSZ TERÉZ

(szül. GÁSPÁR)

életének 92., özvegységének 13. évében rövid betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Búcsúztatása 2026. március 26-án, csütörtökön 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető ravatalozóházánál, majd ezt követően 16 órakor a baróti temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás 13 órától.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120974

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. SZTOJKA EDIT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

1120983

Megemlékezés

Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / de szívünkben él, és örökké ott is marad.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk PÉTERFI KATALINRA

(szül. ANDRÁSI)

halálának első évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1120982

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a pávai FINTA LAJOSRA

halálának 7. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Özvegye és szerettei

000543

Szeretettel emlékezünk az alsólemhényi születésű

NAGY MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. MOLNÁR) halálának harmadik évfordulóján.

Hiányzol, kicsi mama,

nagyon szeretünk.

1120977

Elhagytad azokat, akiket nagyon szerettél, / Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. / Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, / Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Legdrágább kincs voltál az életünkben, / Csendes álmod fölött őrködjön a szeretet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR IMRÉRE, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Áldott emlékét,

jóságát mindig őrizni fogjuk szívünkben.

Szerettei

4336515

„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1Jn 4,16) „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Drága emlékét szívünkbe zárva fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi CSERE ROZÁLIÁRA (szül. VITÁLYOS) halálának negyedik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4336520

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi DEVECSERI JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Emlékét őrizzük egy életen át.

Szerettei

4336521

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. // Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk s nem felejtünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

KARÁCSONY IRÉNRE

halálának első évfordulóján. Emlékét örökre

szívünkben őrizzük.

Szerettei

4336522