Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai születésű
sepsiszentgyörgyi
özv. IGYÁRTÓ GÁBOR
volt IAME-alkalmazott
életének 71. évében türelemmel viselt, rövid betegség után 2026. március 24-én csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait március 27-én, pénteken 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra
a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
KOSZTA JOLÁNKA
életének 76. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2026. március 27-én, pénteken 13 órakor lesz
a katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsikőröspataki
id. DILMAN ZOLTÁN
életének 85., özvegységének 36. évében 2026. március
25-én elhunyt.
Temetése március 27-én,
pénteken 14 órakor lesz.
Részvétfogadás március
26-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
OROSZ TERÉZ
(szül. GÁSPÁR)
életének 92., özvegységének 13. évében rövid betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Búcsúztatása 2026. március 26-án, csütörtökön 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető ravatalozóházánál, majd ezt követően 16 órakor a baróti temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Részvétfogadás 13 órától.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
özv. SZTOJKA EDIT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés
Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / de szívünkben él, és örökké ott is marad.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk PÉTERFI KATALINRA
(szül. ANDRÁSI)
halálának első évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a pávai FINTA LAJOSRA
halálának 7. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Özvegye és szerettei
Szeretettel emlékezünk az alsólemhényi születésű
NAGY MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. MOLNÁR) halálának harmadik évfordulóján.
Hiányzol, kicsi mama,
nagyon szeretünk.
Elhagytad azokat, akiket nagyon szerettél, / Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. / Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, / Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Legdrágább kincs voltál az életünkben, / Csendes álmod fölött őrködjön a szeretet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
MOLNÁR IMRÉRE, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Áldott emlékét,
jóságát mindig őrizni fogjuk szívünkben.
Szerettei
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1Jn 4,16) „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Drága emlékét szívünkbe zárva fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi CSERE ROZÁLIÁRA (szül. VITÁLYOS) halálának negyedik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi DEVECSERI JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Emlékét őrizzük egy életen át.
Szerettei
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. // Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk s nem felejtünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki
KARÁCSONY IRÉNRE
halálának első évfordulóján. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük.
Szerettei
