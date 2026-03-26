36. Csoma-napok Kovásznán Ma 9 órától a Csoma Emlékközpontban Kőrösi Csoma Sándor – A magyarság szimbólumai – a tudományos ülésszak, 1. napja. Az előadókat üdvözli és a konferenciát megnyitja: Gazda József tiszteletbeli elnök és Gyerő József polgármester.

* 12 órától a Művelődési Központban Vasmese – az Artikon Stúdió kísérleti dokumentumfilmjének bemutatója, majd közönségtalálkozó Csáji László Koppány forgatókönyv­íróval. * 18 órától a Kádár László Képtárban Lassú tudás – az idei Csoma képzőművészeti tárlatot megnyitja Kányádi Iréne művészettörténész, a kiállítás kurátora; közreműködik a vajnafalvi református egyházközség Hozsanna Kamarakórusa. A Kőrösi Csoma Sándor – A magyar eredet olvasatai című konferenciakiadványt bemutatja Ferencz Éva, a kötet szerkesztője. * 19 órától a Városi Művelődési Ház Csoma szobránál a Csoma-napok fáklyás megnyitóünnepsége. Ünnepi beszédet mond Gyerő József polgármester, Sándor Tibor László Magyarország Bukaresti Nagykövetsége képviseletében, Fejér László Ödön szenátor, Ferencz Éva egyesületi elnök. Közreműködik a 109-es Havadtőy Sándor Cserkészcsapat Gergely-Kovács Katalin vezetésével, a Magnificat gyermekkórus, gitáron kísér Bitai Boróka, karvezető Gyerő Katalin, valamint Demes Judit és Somodi Ágota diákok. Áldást mond: nt. Orbán Lajos Levente, a Kovászna II. Vajnafalvi Református Egyházközség lelkésze. Műsorvezető: Butyka Gyula, a Városi Művelődési Ház kulturális referense. * 20 órától a Csoma Emlékközpontban állófogadás.

Pénteken 9 órától a Csoma Emlékközpontban Kőrösi Csoma Sándor – A magyarság szimbólumai – a tudományos ülésszak, 2. napja. * 9–12 óráig a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban ünnepi program az iskola névadója tiszteletére, koszorúzási ünnepség az iskola udvarán található Csoma-szobornál. * 17 órától a Csoma Emlékközpontban Tanulás – a Csoma 2026 gyermekrajztárlat megnyitója és díjazása. A tárlatot megnyitja Konnát Rita kulturális referens, a munkákat méltatják Vetró András és Deák Barna képzőművészek. Közreműködik Péterfy Dóra tanuló. * 19 órától a Városi Művelődési Központban Jártam poklon szivárványon – gálaműsor. Beszédet mond Várnai Szabolcs konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviseletében, nt. Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Egyházmegye esperese, egyesületi alelnök. Közreműködnek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulói, a Tiszta Szív vegyes kar, zongorán kísér Karácsony Róbert, hegedűn kísér Becsek-Nagy Attila, karvezető Gyerő Katalin. Kőrösi Csoma Sándor tibeti dalai – Ferenczes István poémáját előadja a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad Molnár János rendezésében. A vándor útja – a csomakőrösi gyermekek megemlékező műsora, felkészítő: Kosztándi Annamária tanítónő; A Vizitke és Recefice néptánccsoportok moldvai, szentiványi és szászcsávási táncai, koreográfusok: Abonyi Rebeka és Portik Norbert, a Háromszék Táncszínház táncosai; csoportvezető: Mátyás Imola és Bede Imola tanítónők. Népdalokat és musicalrészletet énekel Fülöp Zsolna, Somodi Ágota és Karacsi Anett Adrienn. Verset mond Benedek Ildikó, Csorja Tímea és Ferencz Botond. Műsorvezető: Tánczos Szende tanár.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e heti előadásai a Háromszék Táncstúdióban: ma 19 órától Dirty Dancing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek); 28-án, szombaton 19 órától Vadnyom, rendező: Uray Péter (korhatár: 14 éven felülieknek). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától Alexandru Popa A boldogság titka című kortárs darabját játssza stúdió-előadásként a Vigadó Művelődési Központ nagytermében; 27-én, pénteken 19 órától Duncan Macmillan Lélegezz! című stúdió-előadása lesz látható a Vigadó Művelődési Központban.

Zene

OLIMPIKONOK ELŐADÁSA. Ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében a helybeli Plugor Sándor Művészeti Líceum zenész olimpikonjai tartanak előadást. Előadók: Jakab Zsófia, III. osztály, fuvola; Tóth Kovács Iringó, IX. osztály, fuvola; Páll Hunor, IX. osztály, oboa; Demeter Álmos, X. osztály, harsona; Ivanitzki Krisztina, X. osztály, fuvola; Bíró Balázs, XI. osztály, tuba; Pap Csenge Dorottya, XII. osztály, gitár. Felkészítő tanárok: Császár Katalin (fuvola), Tóth Márta (oboa), Bartos Botond (harsona), Kelemen Szilárd (tuba), Filip Zsombor (gitár). Zongorán kísérő tanárok: Szabó-Siklódi Levente, Filip Kinda, Bándi Margit. Művészeti irányító: Császár Katalin.

NÉGYKEZES ZONGORAKONCERT. Az Árkosi Kulturális Központban ma 19 órától Sabina Oprea és Ioana Pulbere, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia tanárai tartanak négykezes zongorakoncertet. Jegyek 9–15 óráig elővételben is kaphatóak 30 lejes áron.

NAGYBÖJTI KONCERT. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezésében Ég és Föld címmel nagyböjti koncert lesz Kézdivásárhelyen március 29-én, vasárnap 17 órától a református nagytemplomban. Fellép a Boldog Özséb Gyermekkórus Gergely Gábor karnagy vezetésével; Kovács Sára és a Finom Zenekar – Bakó Fazakas Vajk, Antal Adorján (hegedű), Fazakas Vince (brácsa), Áda Bálint (harmonika/cimbalom), Bakó Fazakas Bátor (bőgő).

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Március 27-én, pénteken 18 órától a színházi világnap alkalmából A kis herceg (rendező: Fodor Orsolya) című bábos csillagmesét játsszák a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Ajánlott életkor: 6 éven felülieknek, időtartam: 50 perc. Az elő­adást családoknak is ajánlják március 28-án, szombaton 11 órától. Érdeklődni, foglalni sms-ben vagy telefonon a 0754 409 940-es telefonszámon Péter Orsolyánál lehet. Jegyár: 10 lej/fő (gyermeknek és felnőttnek egyaránt).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Sepsi Theatre ShowCase részeként március 29-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Napszentület című misztikus táncjátékot játsszák Juhász Zsolt rendezésében. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatóak.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Bálnadal (magyarul beszélő), 16.30-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 18.15-től Legénybúcsú (magyar vígjáték) és Emlékek róla (magyarul beszélő), 20.15-től A zuhanás hangja (román feliratos), 20.30-tól Üvöltő szelek (magyarul beszélő).

Hitvilág

ESPERESI VIZSGÁLÓSZÉK. A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben esperesi vizsgálószék keretében ma 18 órától istentiszteletre várnak szeretettel mindenkit.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15–17 óráig kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–17 óráig Kommandón, pénteken 9–13 óráig Árkoson és 13–17 óráig Fotoson szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Angyaloson és Fotosmartonoson, pénteken Sepsibodokon. Honlap: tega.ro.

tega.ro.

LAKOSSÁGI TALÁLKOZÓ. Március 27-én, pénteken 18 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet-teremben lakossági találkozót tart Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség elnökhelyettese.

A PARNASSZUS IRODALMI KÖR márciusi meghívottja Rab Sándor történelemtanár, aki A középkor társadalma címmel tart vetített képes előadást 28-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében.

MEGHOSSZABBÍTOTT PROGRAM AZ ADÓHIVATALNÁL. Sepsiszentgyörgyön március 31-ig hosszabbított programmal működik a helyi adókat begyűjtő pénztár (Olt utca 2. szám). Péntekig (március 27.) naponta 8–18 óráig, 28-án, szombaton 8–14 óráig, 30-án és 31-én, hétfőn és kedden 8–18 óráig tart az ügyfélfogadás. A helyi adókat március 28-án, szombaton 8–11 óráig Kilyénben az iskola épületében, 11.15–14 óráig Szotyorban a faluházán is ki lehet fizetni. * A helyi adók és illetékek a ghiseul.ro online felületen is befizethetők.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár (0372 407 231) tart éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator patika (0267 362 961) patika a szolgálatos.