Akárcsak az elődöntőben, a kisdöntő nyitómérkőzésén is elveszítette pályaelőnyét a Sepsi-SIC, miután pénteken szoros összecsapáson, drámai végjátékban 74–73-ra alulmaradt az Aradi FCC ellen. A házigazda zöld-fehér mezesek a harmadik negyedben 13 ponttal is vezettek, viszont a Maros-parti csapat fordított, így előnyből várja a bronzcsata keddi, 18.30-kor kezdődő második felvonását a határmenti városban.

Vendégkosárral indult a harmadik helyért kiírt párharc első mérkőzése, amelyre gyorsan válaszolt a házigazda, az 5. percben pedig 8–4-re ellépett. Nem sokkal később már az Aradi FCC vezetett (10–12), aztán a folytatásban felváltva pontoztak a felek, ezáltal a második felvonás egyenlőről indult (21–21). A játékrész elején a kék-sárga mezesek diktálták a tempót, ennek köszönhetően a 15. percre kilenc ponttal elhúztak (25–34). A hazai időkérés megtörte az aradi együttes lendületét, sőt, a 19. percre Zoran Mikes lányai visszazárkóztak (38–37). A nagyszünet előtti utolsó percben ádáz csata zajlott, majd a Maros-parti alakulat Jovana Pašić villanásának köszönhetően előnyben vonulhatott pihenőre (42–43).

Az öltözőből egy határozottabb háromszéki csapat jött ki, amely átvette az irányítást, a 26. percre 10 pontos fölénybe került, amelyet ezt követően is növelt (62–49), és úgy tűnt, a Sepsi-SIC magabiztos léptekkel halad a győzelem felé. A harmadik negyed végére az aradi gárda faragott hátrányából (62–55), azonban a 34. percben ismét kétjegyűre duzzadt a különbség (69–59). Ekkor Tatiana Gallova időt kért, és sikerült felráznia tanítványait, akik támadásról támadásra közelebb férkőztek riválisukhoz. Negyven másodperccel a vége előtt még vezetett a Sepsi-SIC (73–72), amelynek kimaradt az utolsó támadása, a túloldalon viszont az ellenfél eredményes volt, így 73–74-re megnyerte a két győzelemig tartó kisdöntő nyitómeccsét.

A találkozó legjobbját az Aradi FCC adta, ugyanis Taisheka Porchia 18 ponttal és 11 lepattanóval vette ki részét a sikerből, a sepsiszentgyörgyi együttesből pedig Mérész Beatrix 13 egységig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, kisdöntő, 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Aradi FCC 73–74 (21–21, 21–22, 20–12, 11–19).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, több mint 250 néző. Vezette: Ciprian Stoica, Vlad Cotrobaș, Ruxandra Gabriela Pașca. Sepsi-SIC: Armanu 12/6, Cătinean 6, Szabó 12/9, Taylor 9, Mérész 13 – Gereben 5/3, Davis 12, Holló, Mikes 2, Haranguș, Pertof, Ghiță 2. Edző: Zoran Mikes. Aradi FCC: Redmond 7, Fota 10/6, Mititelu 13/3, Rupnik 10, Porchia 18 – Tyutyundzhieva, Toma 3/3, Ciotir 3/3, Doba 2, Pašić 8/3. Edző: Tatiana Gallova. Kipontozódott: Fota (38.).