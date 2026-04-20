Tánc HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Tükör című néptáncszínházi előadást (rendező: ifj. Zsuráfszky Zoltán) ma 19 órától Kovásznán a Városi Művelődési Házban; 22-én, szerdán 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban játsszák. (jegyeket a 0740 780 353-as telefonon lehet foglalni); 27-én, hétfőn 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napok részeként is bemutatják az előadást. A megyeszékhelyi előadásra jegyek a központi jegyirodában kaphatók.

Kiállítás

LEGENDI GÉZA FESTÉSZETE. Április 22-én, szerdán 18 órától a baróti Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében Legendi Géza zalatnai festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor. A tárlatot Várallyay Réka művészettörténész (Budapest – Bikfalva) nyitja meg. A festő életútja és művészete szorosan összefonódik Erdély tájaival és a szórványban élő magyarság sorsával.

TASI JÓZSEF ISTVÁN TÁRLATA. Április 23-án, csütörtökön 18 órától az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítótereiben Lénárt Tamás művészettörténész és Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője megnyitja Tasi József István (Tajó) képzőművész Betűk és hangok kiállítását. A tárlat kurátora: Musát Arnold. A megnyitón közreműködik: Cári Tibor Uniter-díjas színházi zeneszerző és zongoraművész, többek között a Ruben Brandt, a gyűjtő (2018) és az Elfogy a levegő (2023) című magyar filmek zeneszerzője. A tárlat június 6-ig lesz látogatható az Erdélyi Művészeti Központ nyitvatartási rendje szerint, keddtől péntekig 9–17 óráig, illetve szombaton 10–14 óráig.

L. DEÁK RÉKA képzőművész Színek, formák, hangulatok című kiállítása április 24-én, pénteken 17 órakor nyílik meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A vendégeket Dimény Attila muzeológus köszönti, a tárlatot Deák Ferenc Loránd műkritikus nyitja meg.

FOTÓKARAVÁN. Április 26-án, vasárnap 12 órakor a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház konferenciatermében startol Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin legújabb, spirituális jellegű fotókaravánja Szeretetvágy – Emlékek, töredékek címmel. A kiállítás három hétig tekinthető meg.

Könyvbemutató

KOVÁSZNA. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola szervezésében ma 17 órától a Csoma Emlékközpontban bemutatják Rácz Géza Fekete könyvét, amelynek alcíme: Meditációk minden napra. 366 rövid történetével a szerző egy egész éves lelki utazásra viszi olvasóját, asztrológiai jegyek szerinti bontásban. A szerző beszélgetőtársa Ferencz Éva, az egyesület elnöke.

SEPSISZENTGYÖRGY. Április 21-én, kedden 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében a sepsiszentgyörgyi születésű Köntzey Tamás gyógyszerész, író A kézdivásárhelyi gyógyszerész-dinasztiák története című könyvének bemutatójára kerül sor, amelyben négy kézdivásárhelyi gyógyszerész-dinasztia (a Dávid, a Hankó, a Jancsó és a Szini családok) sorsát, munkásságát tárja az olvasók elé. Az esten a szerző beszélgetőtársa Demeter László muzeológus, a Tortoma Kiadó igazgatója.

Zene

TAMÁS GÁBOR könnyűzene-énekes zenés közönségtalálkozó-sorozata zajlik Háromszéken és a környékbeli településeken. Bemutatják Szucher Ervin Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című kötetét, majd a Magyar Érdemkereszttel kitüntetett énekessel való kérdezz-felelek után minikoncertre kerül sor. A belépés minden helyszínen ingyenes. Tamás Gáborral ma 18 órától Bodolán a kultúrotthonban lehet találkozni, 21-én, kedden 19 órától Ozsdolán a Zsögön Zoltán Kultúrotthonban várják a közönséget.

Tortoma Önképzőkör

Április 21-én, kedden 19 órától a könyv és a szerzői jogok világnapja alkalmából (április 23. – ez a nap Romániában a könyvtárosok napja is), Örömolvasás – A közkönyvtár szerepe a mindennapjainkban címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében. Meghívottak: Szonda Szabolcs műfordító, intézményvezető és Hollanda Andrea könyvtáros, olvasószolgálati vezető (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező, könyvtáros.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Goat – Will, a bajnok (románul beszélő), 16.30-tól Super Mario Galaxis: A film (magyarul beszélő), 18 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.15-től A Hail Mary-küldetés (román feliratos), 20.30-től Aki bújt 2: Jövök! (román feliratos); szerdán: 16.15-től Bálnadal (románul beszélő), 16.30-től Goat – Will, a bajnok (magyarul beszélő), 18.30-től Kész dráma (román feliratos), 20.30-től Emlékek róla (magyarul beszélő) és Te & Én & Toszkána (román feliratos); csütörtökön: 16.30-tól Dávid (magyarul beszélő) és Super Mario Galaxis: A film (románul beszélő), 18.30-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.15-től Beléd estem (magyar romantikus vígjáték) és 20.15-től A Hail Mary-küldetés (magyarul beszélő).

OLASZ FILMNAPOK. Kedden 18.15-től Nápoly – New York (román feliratos), szerdán 18.15-től A kegyelem (román feliratos), csütörtökön: 18.15-től Négy évszak: Új kezdet (román feliratos).

15 éves a KreaKids Stúdió

Ruhakollekciók, animációs kisfilmek, kiállítás, tábori kollekciók, egy igazi betekintő abba, mennyi minden is zajlik egy Kreás évben – mindezek április 25-én, szombaton 16 órától és 26-án, vasárnap 16 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban (nagyterem és kiállítóterem). Vendég és zenei hangulatfelelős: Ferencz Áron zenész (Dobbanó Hangok). Jegyár: 40 lej. A jegyek mindkét időpontra a jegypénztárban válthatók előzetesen hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 10 és 16 óra között, pénteken 10 és 14 óráig.

Listae Herbariorum programsorozat

A Listae Herbariorum egy több hónapon átívelő, nagyszabású programsorozat a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében, amelynek célja, hogy újra felfedezzük környezetünk kimeríthetetlen növényi gazdagságát, és megtapasztaljuk a természet folyamatosan megújuló, gyógyító erejét. A közös tanulás során fitoterapeuták, botanikusok és hagyományőrzők segítségével lehet közelebb kerülni azokhoz a gyógy- és vadnövényekhez, amelyek évszázadok óta kísérik az embert, és a mai napig számtalan lehetőséget rejtenek magukban. Az áprilisi esemény meghívottja Dakó Viola kertészmérnök, aki 2021–2025 között zöld séfként működött együtt erdélyi éttermekkel. 2025 tavaszától a Vadóka kisvállalkozás keretében tart elméleti és gyakorlati foglalkozásokat ehető vadnövényekről és gombákról. A tavasz gyógyító erejéről a kertészmérnök április 23-án, csütörtökön 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében tart előadást.

Röviden

APRÓHIRDETÉSEK. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bölönben és Bölönpatakon, kedden Miklósváron, szerdán Felsőrákoson, csütörtökön és pénteken Baróton. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Torján ma 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

VÍZELZÁRÁS. Kézdivásárhelyen ma 9–17 óráig elzárják a vizet a Szabadság utcában (18/5/B; 20/5/A; 22/10/B; 24/10/A; 16/ 8/C; 14/8/ B; 12/8/A; 8/6/C, D, E; 6/6/ B; 4/6/ A), az Óvoda utcában (1/17/A, B; 3/7). * Az ivóvíztároló tartály tisztítása és fertőtlenítése miatt ma Sugásfürdőn az ivóvíz-szolgáltatás ideiglenesen szünetel.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton 9–12 óráig a Prodent Klinikán (Horgász utca 19A szám) telefonos egyeztetés alapján (0740 527 030); egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.