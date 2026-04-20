Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kovásznai születésű árkosi
TÓTH GYÖNGYVÉR
(szül. BAGOLY),
a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, sógorasszony, keresztanya, anyatárs, szeretett rokon, jó barát és jó szomszéd életének 80., házasságának 49. évében nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 21-én, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédimama, rokon, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi
CSURULYA SÁRA
(szül. AMBRUS)
életének 92. évében hosszú betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 21-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A család kérésére kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1121047
Eljött az a nap, melyet nem vár senki, eljött a szomorú pillanat, mert Isten hívó szavára hallgattál és minket örökre itt hagytál.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyimesközéploki, Hidegségen született kilyéni
PREZSMER GYÖRGY
életének 72., boldog házasságának 45. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2026. április 21-én, kedden 12 órától lesz a kilyéni ravatalozóháztól a helyi
katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1121048
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
a szeretett édesapára, nagytatára, dédire, a lécfalvi
NÉMETH ANDRÁSRA
halálának 4. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
1121033
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt angyalosi id. PELIGÁN MIKLÓSRA. Gondoskodó szeretete emlékünkben örökké él.
Gyászoló szerettei
4336623
Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni, fogni a kezed.
Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk
a torjai HANDRA DÉNESRE
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336630
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