Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kovásznai születésű árkosi

TÓTH GYÖNGYVÉR

(szül. BAGOLY),

a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, sógorasszony, keresztanya, anyatárs, szeretett rokon, jó barát és jó szomszéd életének 80., házasságának 49. évében nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2026. április 21-én, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi temetőben római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédimama, rokon, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

CSURULYA SÁRA

(szül. AMBRUS)

életének 92. évében hosszú betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2026. április 21-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A család kérésére kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1121047

Eljött az a nap, melyet nem vár senki, eljött a szomorú pillanat, mert Isten hívó szavára hallgattál és minket örökre itt hagytál.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyimesközéploki, Hidegségen született kilyéni

PREZSMER GYÖRGY

életének 72., boldog házasságának 45. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2026. április 21-én, kedden 12 órától lesz a kilyéni ravatalozóháztól a helyi

katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1121048

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

a szeretett édesapára, nagytatára, dédire, a lécfalvi

NÉMETH ANDRÁSRA

halálának 4. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

1121033

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt angyalosi id. PELIGÁN MIKLÓSRA. Gondoskodó szeretete emlékünkben örökké él.

Gyászoló szerettei

4336623

Jó lenne újra beszélgetni ve­led, melléd ülni, fogni a kezed.

Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk

a torjai HANDRA DÉNESRE

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336630