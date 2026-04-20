Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. április 20., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kovásznai születésű árkosi

TÓTH GYÖNGYVÉR
(szül. BAGOLY),
a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, sógorasszony, keresztanya, anyatárs, szeretett rokon, jó barát és jó szomszéd életének 80., házasságának 49. évében nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 21-én, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédimama, rokon, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi
CSURULYA SÁRA
(szül. AMBRUS)
életének 92. évében hosszú betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 21-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A család kérésére kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
1121047

Eljött az a nap, melyet nem vár senki, eljött a szomorú pillanat, mert Isten hívó szavára hallgattál és minket örökre itt hagytál.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyimesközéploki, Hidegségen született kilyéni
PREZSMER GYÖRGY
életének 72., boldog házasságának 45. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2026. április 21-én, kedden 12 órától lesz a kilyéni ravatalozóháztól a helyi 
katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1121048

 

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
a szeretett édesapára, nagytatára, dédire, a lécfalvi 
NÉMETH ANDRÁSRA 
halálának 4. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
1121033

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt angyalosi id. PELIGÁN MIKLÓSRA. Gondoskodó szeretete emlékünkben örökké él.
Gyászoló szerettei
4336623

Jó lenne újra beszélgetni ve­led, melléd ülni, fogni a kezed.
Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk 
a torjai HANDRA DÉNESRE 
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336630

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-20 00:00 Cikk megjelenítése: 6207 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 22
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 665
szavazógép
2026-04-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Tánc
HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Tükör című néptáncszínházi előadást (rendező: ifj. Zsuráfszky Zoltán) ma 19 órától Kovásznán a Városi Művelődési Házban; 22-én, szerdán 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban  játsszák. (jegyeket a 0740 780 353-as telefonon lehet foglalni); 27-én, hétfőn 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napok részeként is bemutatják az előadást. A megyeszékhelyi előadásra jegyek a központi jegyirodában kaphatók.
2026-04-20: Sport - :

Létszámfölényben győzött a Kézdivásárhelyi SE (Labdarúgás, 3. Liga)

Felemás hétvégét zártak a szombaton idegenben pályára lépő háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. A harmadik fordulóban a Kézdivásárhelyi SE a második félidőben emberelőnyben játszva 3–1-re nyert a CS Știința Miroslava vendégeként, míg a Sepsi OSK II. 4–0-ra kikapott a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában.
rel="noreferrer"