A határozattervezet előterjesztésekor Benedek-Huszár János polgármester úgy fogalmazott, az épületet megvásárolni nem volt céljuk, de 85 árnyi területtel (részük a garzonok alatt fekszik), a raktárakkal, transzformátorházzal és tizenöt garázzsal együtt „csomagban” azt is kifizették. Az épület elhanyagoltan, évek óta kihasználatlanul áll, a polgármesteri hivatalnak pedig nincs pénze felújítani; azt javasolja tehát, fogadják el Ágoston István érdeklődését. Az épületet másfél éve 426 ezer lejért vásárolták, most a szakember 708 ezer lejre értékelte, azaz nyerne is a tranzakción az önkormányzat. Az árverés meghirdetését követően húsz nap után lehet ajánlatot tenni, annak sikerességét követően harminc napon belül kell kifizetni a vételárat.

Ágoston István kérdésünkre megerősítette: tervei vannak az épülettel. Az állapotához képest drágának tartja az értékbecslést, de mindenképp részt kíván venni az árverésen. Deák Brigitta család­orvos kollégájával közösen úgy vélik, Barót lakói megérdemlik, hogy modern, jól felszerelt rendelő szolgáltatásait vehessék igénybe, de a családorvosi rendelőkben dolgozók is, hogy biztonságban érezzék magukat. Az elmúlt években több szomorú példája volt annak, hogy a visszavonuló orvosok helyére lépők milyen jelentős nehézségekkel küzdöttek pályájuk első felében. Az új orvosnak biztosítottakat kellett toboroznia, alkalmazottat keresnie, helyiséget kialakítani és felszerelést vásárolnia, ami jelentősen megnehezítette munkájukat.

Ágoston István tisztában azzal, hogy a legalább tizenöt éve kihasználatlanul álló, helyenként folyamatosan ázó ingatlan rendbeszedésével hatalmas terhet vállal, de – mint mondotta – úgy érzi, ezt meg kell tennie. Nem a hatalmas haszon reményében, hanem mert a maga erejéhez mérten mindenkinek tennie kell a köz érdekében. Remény van arra, hogy két fiatal orvos költözne Barótra – miért ne könnyítse meg ő, a pályája végéhez közeledő orvos a szakmát alig elkezdők életét, miért ne járuljon hozzá boldogulásukhoz?

„Az én nagyapám téglát vett, összehordta a faanyagot, cserepezett, csűrt épített és állatokat hagyott a maga után érkezőknek, hogy az ő megélhetését biztosító életformát folytatni tudják. Én is szeretnék magam után valamit hagyni. Olyan rendelőt, aminek párja a közelben nincs: a rendelők hasznos eszközökkel legyenek ellátva, szép váróterme legyen, mellette kapjon helyet egy patika, fogászati rendelő vagy délutánonként akár kardiológiai rendelés is folyhasson ott, előtte pedig legyen tágas parkoló. Meggyőződésem, jót fog hozni az erdővidékieknek, ha az egészségügy terén megjelenik a magántőke. Ha sok pénz kell, hogy álmom megvalósulásához jegyet vehessek, azon leszek, hogy az előteremtődjön” – nyilatkozta a családorvos.