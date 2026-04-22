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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

HulladékgazdálkodásÉpülhet a második cella a lécfalvi központban

2026. április 22., szerda, Közélet

Hamarosan elkezdődhet a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban a második lerakó cella építése, miután Kovászna Megye Tanácsa nemrég aláírta a kivitelezővel (a Baumeister és a Conico alkotta társulással) a munkálatokról szóló építési szerződést. A beruházás összértéke 11,97 millió lej, amit a hulladékok kezelési és raktározási szolgáltatásainak átruházásáról szóló szerződés alapján beszedett használati díjból, valamint Kovászna megye költségvetéséből biztosítanak. Az újabb cella megépítésére azért van szükség, mert a közel tíz éve használatban lévő első megtelt.

  • Bővíteni, fejleszteni kell az évi hatvanezer tonna hulladékot fogadó lécfalvi integrált kezelőközpontot. Fotók: Kovászna Megye Tanácsa
    Bővíteni, fejleszteni kell az évi hatvanezer tonna hulladékot fogadó lécfalvi integrált kezelőközpontot. Fotók: Kovászna Megye Tanácsa

A szerződést rendkívüli Megyeinfó keretében látta el kézjegyével Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint a Baumeister és a Conico társulás képviseletében Fekete Mihály mérnök. Az alkalomból elhangzott, hogy a hulladékkezelő központ fejlesztését nem csak a növekvő hulladékmennyiség indokolja, ez hozzájárul a megye környezeti biztonságának megőrzéséhez és önállóságának megerősítéséhez. Tamás Sándor felidézte, hogy az elmúlt években sikerült elérni, hogy Háromszéken tisztább legyen a környezet, mint az ország sok más részén, de az is tény, hogy van még tennivaló ezen a területen is. Az elnök emlékeztetett, hogy közel tíz éve kezdték el a megyei hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását, és tudatosan úgy végezték ezt a munkát, hogy a helyi igényeket szolgálja ki, más megyékből származó hulladékot nem fogadtak, és ez jó döntésnek bizonyult, a rendszer hatékony működése igazolta.

A megyei rendszer önállóságának és hatékonyságának megőrzését szolgálja az újabb cella megnyitása, kell ahhoz, hogy fogadni tudják a további mennyiségeket Lécfalván. Tamás Sándor azt is ismertette, hogy a hulladéktermelési szokások sokat változtak, több a fogyasztás, több a csomagolóanyag, és ennek következtében sokkal több hulladék keletkezik. Háromszéken évi 60 ezer tonna hulladékról van szó, ennek hatoda (10 ezer tonna) komposztálható, illetve további 10 ezer tonna újrahasznosítható. A fennmaradó 40 ezer tonna a lerakó cellákba kerül. Az elnök ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a háromszékiek sokkal környezettudatosabbak, mint más megyék lakói, hiszen itt a hulladék mintegy harminc százaléka kerül újrahasznosításra, az országos átlag 11 százalék körüli.

 

 

Hosszabb időre terveznek

Ambrus József, a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója műszaki részletekkel szolgált. Ezek szerint a kilenc évvel korábban kialakított első cella élettartama vége felé jár, idén feltelik. Az igazgató szerint gazdaságilag előnyösebb a kettes és a hármas cellát egybeépíteni, sőt mi több, az új cellát hozzáépíteni a meglévőhöz. Ezzel körülbelül 30 százalékos befogadóképesség-növelést tudnak elérni, ami 2041-ig lenne elég, amennyiben a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer marad – részletezte Ambrus József. Az új cella kialakításánál világszínvonalú technológiát használnak: a hulladék nem érintkezik a talajjal. Agyagréteg, geomembrán gondoskodik arról, hogy sem a hulladék, de az abból kifolyó szennyezett víz se kerüljön a talajba. A víz csőrendszeren keresztül kerül a tisztítóállomásra, emellett 18 darab gázkút gyűjti össze a hulladék bomlása során keletkező metánt, melyet zárt rendszerben égetnek el, ezzel minimalizálva a szaghatást és a környezetterhelést – részletezte.

Ambrus József elmondta, hogy a további tervek között kiemelt helyen szerepel egy mechanikai biológiai hulladékkezelő állomás megépítése. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a vegyesen begyűjtött hulladékot lerakás előtt mechanikusan szétválogassák, kinyerjék belőle a még újrahasznosítható anyagokat, a szerves biológiai részt pedig stabilizálják. Így drasztikusan, töredékére lehet csökkenteni a lerakóba kerülő szemét mennyiségét. Az igazgató arról is beszámolt, hogy a lécfalvi központot 2017 óta működtető Eco Bihorral között megállapodás hamarosan lejár, ezt követően az önkormányzati tulajdonban levő EcoKov veszi át a feladatot.

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Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 1582 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 28
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