Április 18-án és 19-én Ciprus fővárosa adott otthont a Nicosia Open nemzetközi karateverseny harmadik kiírásának, amelyen tíz országból közel 700 sportoló lépett tatamira különböző korosztályokban, köztük húsz székelyföldi versenyző, akik húsz éremmel tértek haza a szigetországból.
A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club utánpótlás-korosztályának karatésai nagyszerűen szerepeltek Nicosia városában, összesen húsz alkalommal állhattak dobogóra. A Vass Hunor, Baranyi Zsófia és Török Panka irányította sportolók hat arany-, hét ezüst- és hét bronzérmet szereztek, utóbbi medál közül ötöt a csapatversenyekben – U12-ben, U14-ben, a kadett és a junior korcsoportban – gyűjtöttek be. Barátságos és kellemes légkör uralkodott, kiváló hangulatban zajlott a megmérettetés, és ez nemcsak a sportolók teljesítményére volt pozitív hatással, hanem a felkészülési folyamat szempontjából is kiemelten hasznosnak bizonyult. A háromszéki együttes a következő időszakban a május végén rendezendő magyar bajnokságra hangol, és ebben a folyamatban a mostani eredmények bizakodásra adnak okot.
Eredmények: * aranyérem: Albert Anna (2016, -33 kg), Benkő János Magor (2015, -30 kg), Bucsi Anna (2016, -33 kg), Fazakas Erik (2016, -35 kg), Gecse Luca Anna (2014, -38 kg), Sala Bíborka (kadett, -47 kg) * ezüstérem: András-Nagy Dorottya (2015, -43 kg), Béres Regina (2017, -28 kg), Buslig Zsófia (U14, -43 kg), Dezső Anna (2014, +43 kg), Jani Mátyás (2015, -40 kg), Pénzes-Csiszár Fruzsina (junior, -53 kg), Szabó Norbert (2015, -45 kg) * bronzérem: Olosz Panna (U14, -38 kg), Taranek Bernárd (kadett, -57 kg). (miska)
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