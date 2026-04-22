A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club utánpótlás-korosztályának karatésai nagyszerűen szerepeltek Nicosia városában, összesen húsz alkalommal állhattak dobogóra. A Vass Hunor, Baranyi Zsófia és Török Panka irányította sportolók hat arany-, hét ezüst- és hét bronzérmet szereztek, utóbbi medál közül ötöt a csapatversenyekben – U12-ben, U14-ben, a kadett és a junior korcsoportban – gyűjtöttek be. Barátságos és kellemes légkör uralkodott, kiváló hangulatban zajlott a megmérettetés, és ez nemcsak a sportolók teljesítményére volt pozitív hatással, hanem a felkészülési folyamat szempontjából is kiemelten hasznosnak bizonyult. A háromszéki együttes a következő időszakban a május végén rendezendő magyar bajnokságra hangol, és ebben a folyamatban a mostani eredmények bizakodásra adnak okot.

Eredmények: * arany­érem: Albert Anna (2016, -33 kg), Benkő János Magor (2015, -30 kg), Bucsi Anna (2016, -33 kg), Fazakas Erik (2016, -35 kg), Gecse Luca Anna (2014, -38 kg), Sala Bíborka (kadett, -47 kg) * ezüstérem: András-Nagy Dorottya (2015, -43 kg), Béres Regina (2017, -28 kg), Buslig Zsófia (U14, -43 kg), Dezső Anna (2014, +43 kg), Jani Mátyás (2015, -40 kg), Pénzes-Csiszár Fruzsina (junior, -53 kg), Szabó Norbert (2015, -45 kg) * bronz­érem: Olosz Panna (U14, -38 kg), Taranek Bernárd (kadett, -57 kg). (miska)