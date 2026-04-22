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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AtlétikaRemek szereplés a terepfutó Román Kupán

2026. április 22., szerda, Sport

A Sepsi ISK atlétái négy éremmel zárták az elmúlt hétvégén Botoșani-ban rendezett terepfutó Román Kupát. A megyeszékhelyi sportiskola versenyzői egyéniben és csapatban is két-két dobogós helyezést szereztek, így kifejezetten eredményes moldvai kiszállást tudhatnak maguk mögött.

  • A Sepsi ISK lánycsapata. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub
    A Sepsi ISK lánycsapata. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

Az elmúlt hétvégén Boto­șani adott otthont a terepfutó Román Kupának, a népes mezőnyben a Sepsi ISK versenyzői is szerepeltek. A Horovitz Hanna által felkészített atléták egyéniben és csapatban voltak érdekeltek a moldvai eseményen, ahol három arany- és egy bronzérmet szereztek.

Az U14-es fiúk 2000 méteres viadalán a megyeszékhelyi sportiskola futójaként Sándor Csaba a harmadik helyen végzett. Az U16-os lányok között induló Rácz Anna Léna nem talált legyőzőre 3000 méteren, míg csapattársai közül Kovács Dorka a hatodik, Kovács Kata a hetedik, Nagy Dorottya pedig a tizedik helyen zárt. Ezeknek a remek eredményeknek köszönhetően a Sepsi ISK négyese megnyerte a csapatversenyt. A kettős – Sepsi ISK és CSM Onești – igazolással rendelkező Kolozsi Árpád Kristóf az U20-as fiúk 6000 méteres megmérettetésén állt rajthoz, egyéniben a hetedik helyen ért célba, a Bákó megyei alakulattal viszont megnyerte a húsz év alattiak csapatversenyét.

Eredmények: * egyéni, U14, fiúk (2000 m): 1. Gulyás Raymond Lukas (Temesvári Athletics) 6:54.84 perc, 2. Justin Lauric (Atletico Slănic) 6:56.39, 3. Sándor Csaba 6:58.04; U16, lányok (3000 m): 1. Rácz Anna Léna 10:53.30, 2. Kerekes Emma (Kolozsvári VSK) 11:06.50, 3. Carla Andrei (Ceahlăul Piatra Neamț) 11:16.42… 6. Kovács Dorka 11:41.50, 7. Kovács Kata 11:43.39… 10. Nagy Dorottya 12:20.56; U20, fiúk (6000 m): 1. Andrei Halap­ciuc (Bârladi ISK/CSM Onești) 19:28.88, 2. Liviu Isache (Botoșani-i SPL) 19:50.47, 3. Ștefan Dumitrescu (AC Mica Roma Blaj) 20:03.04… 7. Kolozsi Árpád Kristóf 20:45.92 * csapat, U16, lányok (3000 m): 1. Sepsi ISK (Rácz Anna Léna, Kovács Dorka, Kovács Kata, Nagy Dorottya), 2. Botoșani-i SPL, 3. Radóci ISK; U20, fiúk (6000 m): 1. CSM Onești (Kolozsi Árpád Kristóf, Andrei Halapciuc, Denis Tașchina, Flavius Cazacu), 2. Botoșani-i SPL, 3. Vaslui-i SPL. (t)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-22 08:00 Cikk megjelenítése: 1446 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 19
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