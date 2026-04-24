Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi
GYÖRGY SZAKÁCS VALÉRIA
(Lilike)
életének 86. évében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 25-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Szerettei
4336662
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, apatárs, sógor, keresztapa, rokon, jó szomszéd és ismerős, a rétyi
id. SZÁNTÓ ANTAL
életének 84. évében
2026. április 18-án örökre eltávozott közülünk.
Drága halottunkat április 25-én, szombaton 13 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás 24-én, pénteken 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
1121062
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű
SZABÓ ROMEO ISTVÁN
az ausztráliai Melbourne-ben 53. életévében váratlanul elhunyt.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
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Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak nyugalmazott kollégánk, DOBRI MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete
és munkaközössége
1121061
Megemlékezés
Drága emlékét, jóságát, szeretetét, gondoskodását szívünkbe zárva, fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentkirályi születésű sepsiszentgyörgyi drága jó férjre, édesapára, nagytatára, dédnagytatára, apósra,
SZILÁGYI MÁTYÁSRA halálának ötödik évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott.
Szerettei
4336661
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyánkra, a maksai KANYÓ ILONÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
001361
A szívünk egy darabja vele ment, de amit adott nekünk, az örökre itt marad, és elkísér minket életünk minden napján. Fájó szívvel emlékezünk OLÁH EMMÁRA halálának első évfordulóján. Mosolya, jósága és melegszívűsége örök nyomot hagyott bennünk. Emlékét szeretettel őrizzük, és hálával gondolunk mindarra, amit életünkbe hozott.
Szerettei
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El nem múló szeretettel emlékezünk édesanyámra, a kézdiszentléleki születésű kézdivásárhelyi BIRÓ ERZSÉBETRE (szül. BARÓTI) halálának 4. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Fia, András és családja
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Emlékük szívünkben mindig él, / Hiányuk egy életen át elkísér. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a nagyajtai GERGELY JULIANNÁRA (szül. GRIZER) halálának 14. évfordulóján és
id. GERGELY JÁNOSRA halálának 25. évében. Nyugodjanak békében.
Szeretteik
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Áldott emlékét szívünkbe zárva, kegyelettel és szeretettel emlékezünk a gyimesközéploki születésű sepsiszentgyörgyi
BERDE JÓZSEFNÉ
BERSZÁN MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Pótolhatatlan veszteség ért minket, ezt mi nehezen tudjuk elviselni. Emléked mindig velünk marad. Pihenésed legyen csendes.
Szerettei
4336648
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor)
Szívünk mély fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével emlékezünk a marosvásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
FLORIÁN ILDIKÓ
tanárnőre halálának
5. évfordulóján.
Nyugodjál békében.
Szerettei
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Fájó szívvel emlékezünk
az egerpataki
MÓDI-KÓRÉH SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
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Az idő elszállt, múlnak az évek, de szívünkben megmarad a fájdalom.
Búcsú nélkül távoztatok, mint a hulló falevelek, amelyek vissza többé soha nem térnek.
Fájó szívvel emlékezünk az eresztevényi
id. NAGY JÓZSEFRE
halálának 13. és nejére,
NAGY MÁRIÁRA
halálának 5. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Fiuk, József és lányuk, Mária
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