Élmény, amiért letették a telefont

A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum nyolc diákja és két tanára március 16-a és 20-a között egyhetes tanulmányúton vett részt a hollandiai Eindhovenben. Az utazás az idei tanév Erasmus+ projektjének része volt, amelynek központi témája a bullying, az iskolai zaklatás elleni küzdelem és a természetvédelem volt.

Bár a technológia a fiatalok mindennapjainak szerves része, ez a mobilitási program váratlan kihívást tartogatott: a diákok beleegyeztek, hogy ideiglenesen lemondanak mobiltelefonjaikról, hogy jobban tudjanak koncentrálni a programokra, a más európai országokból érkező társaikkal való kapcsolatteremtésre.

A nyolc Kovászna megyei diák belga, spanyol és olasz fiatalokkal dolgozott vállvetve. A képernyők által gerjesztett figyelemelterelés nélkül a tanulóknak sikerült szorosabban együttműködniük a gyakorlati műhelyfoglalkozásokon. Közösen létrehoztak egy „Magatartási kódexet”, amelynek célja a bullying megelőzése, de plakátokat is készítettek újrahasznosított anyagokból, hogy felhívják a figyelmet a túlzott erőforrás-fogyasztásra.

„Ez az Erasmus+ mobilitás értékes tapasztalat volt a diákok számára, lehetőséget adva nekik az együttműködésen alapuló tanulásra, szociális készségeik fejlesztésére, valamint arra, hogy tudatosabbá váljanak szerepüket illetően egy befogadó és fenntartható társadalom építésében” – nyilatkozták a kísérő pedagógusok, Roxana-Maria Naum és Sebestyén-Lázár Enikő.

A program részeként sok időt töltöttek a szabadban is. A természetjáró túrákat kifejezetten azért szervezték, hogy segítsenek a diákoknak jobban megérteni a környezet iránti felelősségüket. Ez az élmény az emberi oldalra és olyan készségek fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, amelyeket nem lehet kizárólag tankönyvekből elsajátítani.

Sebestyén Lázár Enikő