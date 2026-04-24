Lemondtak a szociáldemokrata miniszterek, elosztották a tárcáikat

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei tegnap a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől, aki már rögtön ki is jelölte az új tárcavezetőket.

Távozott Marian Neacşu miniszterelnök-helyettes, Florin Barbu mezőgazdasági, Bogdan Ivan energiaügyi, Florin Manole munkaügyi, Radu Marinescu igazságügyi, Alexandru Rogobete egészségügyi és Ciprian Şerban közlekedési miniszter; velük együtt mondott le tisztségéről Radu Oprea kormányfőtitkár is. A PSD tegnapi közleményében megállapította, hogy minisztereinek lemondása után a miniszterelnök mögött nincs parlamenti többség, ezért a kormányfői legitimitása is megszűnt. A párt szerint egy működésképtelen, parlamenti többség nélküli kabinet fenntartása felelőtlen magatartás, amely káros hatással lehet a nemzetgazdaságra. A PSD ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minisztereinek visszahívása nem a kormányzás feladását jelenti, hanem egy olyan változás kezdetét, amelyet szerintük a román állampolgárok széles többsége vár el. A közlemény szerint a recesszió, az infláció, a fogyasztás és a termelés visszaesése indokolttá teszi ezt a lépést.

A párt közölte: kész részt venni egy új, Európa-barát kormány megalakításában, és támogatna olyan politikai vagy technokrata miniszterelnököt, aki figyelembe veszi az állampolgárok problémáit és képes együttműködni a parlamenti többséget biztosító pártokkal. A PSD azt is közölte, hogy az új kormány megalakulásáig a parlamentben támogatni fogja az uniós finanszírozású projektek lebonyolításához szükséges jogszabályok elfogadását. A lemondott miniszterek addig ellátják fel­adataikat, amíg a tisztségük megüresedéséről szóló elnöki rendelet meg nem jelenik a Hivatalos Közlönyben. Ebben az időszakban azonban nem vesznek részt a kormány­üléseken, képviseletüket a koalíció más pártjai által kijelölt államtitkárok látják el, habár a PSD államtitkárai is a helyükön maradnak egyelőre, Marian Neacşu szerint ők akkor mondanak le, amikor a párt úgy dönt, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a megfogyatkozott Bolojan-kormány ellen; ennek időpontját nem közölték.

Ilie Bolojan miniszterelnök a tegnapi kormány­ülés után bejelentette, hogy tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicuşor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát. Megköszönte a távozó minisztereknek az elmúlt tíz hónapban végzett munkájukat, mert a kormány teljesítménye – pozitívumaival és hiányosságai­val együtt – csapatmunka volt, amelyben az összes miniszter, államtitkár, igazgató és minisztériumi alkalmazott szerepet vállalt, és leszögezte: a kormány munkájában nem lehet fenn­akadás a helyreállítási terv (PNRR) forrásainak lehívása, a beruházások folytatása, a SAFE program és az egyéb sürgető feladatok miatt. Ezért a miniszterelnök-helyettesekkel tervezett egyeztetések után továbbítják az államfőnek a távozó miniszterek utódlására vonatkozó javaslatokat.

Ezek a következők: az energiaügyi tárcát maga Ilie Bolojan veszi át ügyvivőként, a munkaügyi minisztériumot Dragoş Pâslaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter, az egészségügyet Cseke Attila fejlesztési miniszter, a mezőgazdasági tárcát pedig Tánczos Barna tárca nélküli miniszterelnök-helyettes. Cătălin Predoiu belügyminiszterhez kerül az igazságügyi tárca is, Radu Miruţă védelmi miniszterhez a közlekedésügy, Marian Neacşu kormányfőhelyettes feladatait pedig Oana Gheorghiu veszi át. Ilie Bolojan elmondta: a lemondásokat és az ügyvivő miniszteri kinevezési javaslatokat néhány órán belül elküldik az elnöki hivatalnak, és várják ezek megjelenését a Hivatalos Közlönyben. Erre Nicușor Dan távolléte miatt (az államfő ma még Cipruson az EU állam- és kormányfőinek informális találkozóján vesz részt) nem kerül azonnal sor, de addig sem vesztegetik az időt: a kormányfő már tegnap délután összeült a távozó Florin Manole munkaügyi miniszterrel és utódjával, Dragoş Pîslaruval, hogy a helyreállítási terv egyik fontos eleméről, az egységes közalkalmazotti bértörvényről egyeztessenek, amelyet hamarosan el kell fogadni.