Nyugalomra int az államfő

Visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken – jelentette ki Nicuşor Dan szerda esti nyilatkozatában. Az államfő szerint egyértelműen politikai válságba került az ország, de ez a helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, hiszen hónapok óta egyre mélyültek az ellentétek.

„Visszafogottabb retorikát kértem a pártoktól, valamint azt, hogy inkább a jövőbe tekintsenek, mintsem a múltba, és inkább a megoldásokat nézzék, mintsem a problémákat” – fogalmazott. Hozzátette: az elmúlt időszakban valamennyi politikai szereplőnek lehetősége volt ismertetni az elégedetlenségeit, ezután a lehetséges megoldásokra kell összpontosítani. Nicuşor Dan úgy látja: akár többségi támogatással rendelkező, akár kisebbségi kormány alakul, szükség lesz az Európa-barát pártok közötti párbeszédre. „A politikai válságon túlmenően biztosítanunk kell az embereket arról, hogy az állam intézményei működnek” – szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy Románia Nyugat-barát irányvonalát nem fenyegeti veszély, hiszen mindegyik pártdelegáció és a nemzeti kisebbségek képviselői is határozottan kijelentették, kizártnak tartják, hogy az AUR-ral alakítsanak kormányt. Ugyanakkor mind­egyikük arról biztosította, hogy a továbbiakban is együttműködnek az olyan alapvetően fontos projektekben, mint az OECD-csatlakozás, a helyreállítási terv végrehajtása vagy a SAFE program. „Tehát nyugalom, majd túlleszünk ezen is” – zárta beszédét. Az államfő azt is megjegyezte, hogy a Cotroceni-palotában folytatott konzultációk informális egyeztetések voltak, az alkotmány nem teszi lehetővé az államfő számára, hogy ilyen politikai helyzetben valamilyen konkrét intézkedést hozzon.