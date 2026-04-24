Szent György Napok – kulturális hét FŐPRÓBA ÉS NYITÓ HANGVERSENY. A nagy érdeklődésre való tekintettel megnyitják a közönség előtt ma 15 órától a Szent György Napok ünnepi hangversenyének főpróbáját a Krisztus Király római katolikus templomban; aki az esti előadásra már nem tudott jegyet váltani, az így is részese lehet az élménynek. Jegyek egységesen 30 lejért válthatók a helyszínen.

A 19 órától kezdődő ünnepi hangverseny műsorán George Gershwin Kék rapszódiája, Szergej Rahmanyinov 2. zongorakoncertje és W. A. Mozart koronázási miséje.

NÉPVISELETES TÁNCHÁZ. Az Óriáspince rendezvényteremben ma 20 órától táncház a népviselet napja alkalmából. Azok között, akik népviseletben érkeznek a táncházba, meglepetésajándékot sorsolnak ki, amelyet az est folyamán adnak át a szerencsés nyertesnek. A táncházban Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze lesznek a házigazdák, akik gyimesi táncokat tanítanak kezdő szinten. Énekoktatás: Deák Anett; muzsikál a Lelkes Zenekar és a Folker Együttes Az ajánlott belépőadomány 10 lej. 10 évnél kisebb gyerekek számára ingyenes. Szervezők: Lajtha László Alapítvány, Háromszék Táncszínház, Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány.

Színház

BÉRLETZÁRÓ ELŐADÁS KOVÁSZNÁN. A Művelődési Központ színpadán ma 19 órai kezdettel Székely Csaba Bányavirág című drámáját mutatja be a Csíki Játékszín társulata. • Az előadás után közönségtalálkozóra kerül sor Székely Csaba drámaíróval, valamint a társulat tagjaival. Az előadásra érvényesek a megvásárolt színházbérletek, jegyeket lehet vásárolni szabadeladásban is a Városi Művelődési Ház jegypénztárában.

BEMUTATÓ AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZBAN. Szombaton 19 órától George Tabori: Mein Kampf – ko­produkció a bukaresti Masca Színházzal. Rendező: Bélai Marcel. Jegyár: 50 lej.

Kiállítás

DEÁK RÉKA képzőművész Színek, formák, hangulatok című kiállítása április 24-én, pénteken 17 órakor nyílik meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A vendégeket Dimény Attila muzeológus köszönti, a tárlatot Deák Ferenc Loránd műkritikus nyitja meg.

VIOLETA CARP ÉS ILEANA DRAGOMIRESCU festészeti tárlatát nyitják meg az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6.) április 25-én, szombaton 17 órától, a kiállítás április-május folyamán látogatható. A megnyitón köszöntőt mond Vladimir Bulat művészettörténész, aki betekintést nyújt a két alkotó művészeti világába. ♦ Ezt követően rendkívüli hegedű-zongora hangversenyre kerül sor Román és spanyol zenei gyöngyszemek címmel, amelyen fellép Theodora Bălănică-Ciurezu hegedűművész és Gina-Mihaela Pavel zongoraművész. A műsorban George Enescu, Manuel de Falla és Joaquín Turina művei hangzanak el. A koncertre a belépő ára 30 lej, elővételben megvásárolható naponta 9–15 óráig.

TÁRLAT BODOKON. A Fundamentum Egyesület szervezésében A múltnak van jövője! címmel április 25-én, szombaton 17 órakor nyílik a kultúrotthonban kiállítás, mely kézműves tárgyakon, történeteken és művészeti programokon (zene és vers) keresztül mutatja be a helyi hagyományokat és értékeket.

FOTÓKARAVÁN. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház konferenciatermében startol április 26-án, vasárnap 12 órakor Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin legújabb, spirituális jellegű fotókaravánja Szeretetvágy – Emlékek, töredékek címmel. A kiállítás három hétig tekinthető meg.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A mai program: 16.15-től Bálnadal (románul beszélő), 16.30-tól Goat – Will, a bajnok (magyarul beszélő), 18.15-től Nápoly – New York (román feliratos), 18.30-tól Kész dráma (magyarul beszélő), 20.30-tól Michael (magyarul beszélő) és Te & Én & Toszkána (román feliratos); szombaton: 11 órától Dávid (magyarul beszélő), 11.15-től Super Mario Galaxis. A film (románul beszélő), 16 órától Goat – Will, a bajnok (románul beszélő), 16.30-tól Super Mario Galaxis. A film (magyarul beszélő), 18 órától Michael (magyarul beszélő), 18.15-től A kegyelem (román feliratos), 20.30-tól Emlékek róla (magyarul beszélő), 20.45-től Legénybúcsú (magyar vígjáték); vasárnap: 11 órától Goat – Will, a bajnok (magyarul beszélő), 11.15-től Super Mario Galaxis. A film (románul beszélő), 16 órától Dávid (magyarul beszélő), 16.30-tól Super Mario Galaxis. A film (magyarul beszélő), 18.15-től Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm) és Négy évszak. Új kezdet (román feliratos), 20.15-től Beléd estem (magyar romantikus vígjáték), 20.15-től Michael (román feliratos).

Könyvbemutató

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az Erzsébet-teremben (44-es udvartér) a Guttenberg Pál Népfőiskola szervezésében 25-én, szombaton 18 órától a Csikófogat Tehetséggondozó Műhely Kalliópé vacsoravendégei című antológiájának bemutatójára kerül sor.

Székelyföld lapszámbemutató Kovásznán

Április 26-án, hétfőn 18 órától Kovásznán a Csoma Emlékközpontban mutatja be a Székelyföld áprilisi számát Zsidó Ferenc, a folyóirat főszerkesztője és Mirk Szidónia Kata szerkesztő. Ezt követően Flórián Csaba a friss lapszámban megjelent írásával kapcsolatban oszt meg érdekes tudnivalókat Kőrösi Csoma Sándor hátrahagyott levelezéseiről. A rendezvény házigazdája Ferencz Éva.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 18 órától Csernobil – A negyvenéves rémálom címmel Gyila Sándor fizikus, HUN-REN-társkutató (Kovászna) tart vetített képes élménybeszámolót az 1986-os atomkatasztrófa háromszéki vetületeiről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező, könyvtáros. ♦ Ugyanott 28-án, kedden 19 órától Székelyföldi népszokások: apácai kakaslövés, kibédi farsang, szörcsei és székelytamásfalvi szánhúzás címmel Huszár Szilamér fotóművész, oktató (Művészeti és Népiskola, Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást. A találkozó keretében egy erdővidéki fotóklub létrehozásának lehetőségéről is szó lesz. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

Alzheimer kávézó

A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban ma 17 órától az áprilisi Alzheimer kávézó témája: Kis mozgások az agy egészségének megőrzéséért; a demencia kockázatának csökkentése; gondozók, hozzátartozók támogatása. Házigazda: Roth Enikő.

Röviden

APRÓHIRDETÉSEK. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hul­ladékokat, régi ruhákat szállít el ma Baróton, jövő hétfőn Bodosban, kedden Bardócon és Erdőfülén, szerdán Székelyszáldoboson és Olaszteleken, csütörtökön Vargyason. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai dr. Max gyógyszertár (0737 477 205) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár, hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 és vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann patika (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton 9–12 óráig a Prodent Klinikán (Horgász utca 19A szám) telefonos egyeztetés alapján (0740 527 030); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.