Szent György Napok ma és kedden GYERMEKPROGRAMOK. A Cimborák Bábszínházban ma 11 és 13 órától a Cimborák Bábszínház Csodaszarvas című előadása, rendező: Fabók Mariann. • Ugyanott kedden 10, 12 és 18 órától a Cimborák Bábszínház Kapitány és Narancshal című produkciója, rendező: Nagy Lázár József. Mindkét előadás 6 éven felülieknek ajánlott, a belépő tíz lejbe kerül.

ELŐADÁS ÉS BESZÉLGETÉS. Az Erdélyi Művészeti Központban (Olt utca 2. szám) 16 órától ArtBrunch – A sepsiszentgyörgyi képzőművészeti élet kialakulása a 70-es években címmel tart előadást Bordás Beáta intézményvezető, amit beszélgetés követ Deák Barna, Deák M. Ria, Miklóssy Mária, Vinczeffy László képzőművészekkel. A belépés ingyenes. Szervező: Erdélyi Művészeti Központ; partnerek: Andrei Mureșanu Színház, Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet.

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia hittantermében ma 17 órakor a Pro Populo Egyesület részeként működő Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör megnyitja a „Ne hagyjuk kialudni a népművészet lángját” című kiállítást. Köszöntőt mond Vinkler Aranka hímző, népi iparművész és Köllő Irénke hímző, gyöngyfűzőszakkör-vezetők. A kiállítást méltatja Ilyés Zsolt plébános, Sztakics Éva alpolgármester és Bereczki Kinga, az Amőba Alapítvány elnöke. Verset szaval Köllő Irénke, klariné­ton játszik Mátyás Ferenc.

KONCERT. A Classical Singers operettkoncertje ma 18 órától kezdődik a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Jegyár: 40 és 20 lej.

SZÍNHÁZ. Az Andrei Mureșanu Színházban ma 18 órától a I. L. Caragiale Színművészeti és Film Egyetem előadása, William Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című komédiája látható. Rendező: Ștefana Samfira. A belépés ingyenes. • A Tamási Áron Színház kamaratermében ma 19 órától Hedry Mária: Borbála. Rendező: Petneházy Attila. Jegyár: 40 és 20 lej. • Az Orfeumban 20 órától a Tamási Áron Színház Illúziók című előadása látható (r. Pálffy Tibor). Jegyár: 30 és 20 lej. • A Tamási Áron Színház nagytermében kedden 17 és 20 órától a Yorick Stúdió Székely Csaba Bányavirág című darabját játssza. Rendező: Sebestyén Aba. Jegyár 50 és 30 lej.

TÁNCSZÍNHÁZ. A Háromszék Táncszínház Tükör című produkciója ma 19 órától kezdődik a Háromszék Táncstúdióban. Rendező, koreográfus: ifj. Zsuráfszky Zoltán. Jegyár: 30 és 15 lej.

IRODALOM. Az Orfeumban kedden 18 órától Hetenkedden hathúron – háromszéki szerzők zenés felolvasóestje. Fellép írásaival: Borcsa Imola, Czilli Aranka, Dimény H. Árpád, Győrfi Kata, Sán­tha Attila, Tamás Dénes, Tamás Kincső. Zenél: Tinca Teddy (gitár). Szervező: Bod Péter Megyei Könyvtár. A belépés díjtalan.

ZENÉS IRODALMI EST. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében kedden 19.30-tól irodalmi-zenés beszélgetés Száraz Miklós Györggyel és Dresch Mi­hállyal. Jegyár: 40 és 20 lej.

RÉSZLETEK a szentgyorgynapok.ro oldalon, a program folyamatosan bővűl.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében 28-án, kedden 19 órától Székelyföldi népszokások: apácai kakaslövés, kibédi farsang, szörcsei és székelytamásfalvi szánhúzás címmel Huszár Szilamér fotóművész, oktató (Művészeti és Népiskola, Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást. A találkozó keretében egy erdővidéki fotóklub létrehozásának lehetőségéről is szó lesz. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. Ma és május 1-jén zárva a sepsiszentgyörgyi filmszínház. Kedden: 16.15-től Goat Will, a bajnok (magyarul beszélő), 16.30-tól Super Mario Galaxis. A film (magyarul beszélő), 18.15-től Négy évszak. Új kezdet (román feliratos), 18.15-től Kész dráma (román feliratos), 20 órától A Hail Mary-küldetés (magyarul beszélő), 20.15-től Nápoly – New York (román feliratos); szerdán: 16.15-től Dávid (magyarul beszélő), 16.30-tól Bálnadal (magyarul beszélő), 18.15-től Michael (magyarul beszélő) és 18.15-től A kegyelem (román feliratos), 20.30-tól Emlékek róla (magyarul beszélő), 20.45-től Aki bújt 2.: Jövök! (magyarul beszélő).

Székelyföld-lapszámbemutató Kovásznán

A Csoma Emlékközpontban ma 18 órától mutatja be a Székelyföld áprilisi számát Zsidó Ferenc, a folyóirat főszerkesztője és Mirk Szidónia Kata szerkesztő. Ezt követően Flórián Csaba a friss lapszámban megjelent írásával kapcsolatban oszt meg érdekes tudnivalókat Kőrösi Csoma Sándor hátrahagyott levelezéseiről. A rendezvény házigazdája Ferencz Éva.

Röviden

APRÓHIRDETÉSEK. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bodosban, kedden Bardocon és Erdőfülében, szerdán Székelyszáldoboson és Olaszteleken, csütörtökön Vargyason. Honlap: tega.ro.

TELEFONOS APPlikáció. Androidra már elérhető az új Hydrokov-alkalmazás, de hamarosan érkezik az iOS-alapú telefonokra is. Az applikáció számos hasznos funkciót lát el: jelzi a hálózaton végzett meghibásodásokat, javításokat, leolvasható rajta az új számla, és figyelmeztet is a fizetési határidőre – adja hírül a regionális szolgáltató. A regisztrációhoz nincs szükség egyébre, csak egy korábbi számlára: azon minden adat megtalálható, ami a felhasználói fiók létrehozásához szükséges.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Május 4-én, hétfőn 10 órától a Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0737 477 205) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön szombaton 9–12 óráig a Prodent Klinikán (Horgász utca 19A szám) telefonos egyeztetés alapján (0740 527 030), egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Istenien egyszerű alkotópályázat fiataloknak

A Székelyföld folyóirat, a Márton Áron Múzeum és a Verbum Kiadó közös alkotópályázatot hirdet.

„A mai ember egy szekularizált világban él, és mindent a maga valóságában, mitologikus köd nélkül akar látni. Főleg azt akarja tudni, képesítenek-e annyira szeretetre, hogy tudjunk emberként együtt élni. Keresztény küldetésünket csak akkor teljesítjük, a hitetlen világban Istennek és szeretetének a hírnökei csak akkor lehetünk, közömbös vagy hitetlen embertársunk érdeklődését Isten iránt csak akkor keltjük fel, ha vállaljuk a felebaráti szeretet nagy törvényét. (…) Ha embertársunknak megbocsátunk, ha gyöngeségeit türelemmel elviseljük, ha őt önzetlenül támogatjuk, ha vele békességben élünk, mindig a végtelent, a megfoghatatlant, az életünket átható titkot érintjük. Ilyenkor mindig Istennel találkozunk, és Róla, az Ő létéről és szeretetéről teszünk tanúságot.” (Márton Áron)

Hány csodaszerrel, hány megváltást, tuti megoldást, boldogságot garantáló elmélettel (termékkel és szolgáltatással) találkozunk manapság a közösségi médiában és másutt?! Mitől függ, hogy melyik ígéretnek hiszünk, és melyiknek nem? És a kereszténységgel hogyan állunk? Mit tapasztalunk, valóban képesít a keresztény hit „emberként” együtt élni másokkal? Van egyáltalán olyan, hogy „önzetlen támogatás”? Kell-e, érdemes-e, lehet-e ma a világban keresztény küldetést vállalni? Ha igen, miként? S ha nem, miért nem? Van más opciónk, mint a szeretet és a békesség? Tényleg „istenien egyszerű” kereszténynek lenni?

A Márton Áron-emlékévben verseket (legtöbb 2–3 verset, de 60 sornál nem többet) és prózai szövegeket (novellát, kisesszét, filmszinopszist – legtöbb 10 ezer karakternyit) várnak a 15–30 év közötti fiataloktól. A pályaműveket PDF formátumban kell feltölteni legkésőbb június 15-ig. Két kategóriában hirdetnek győzteseket: 15–20 év közöttiek: 2000, 1000 és 500 lej; 21–30 év közöttiek: 2000, 1000 és 500 lej. Beküldési határidő: június 15., eredményhirdetés: augusztus 25.