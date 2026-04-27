Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, ­rokon, szomszéd és jó barát, a málnási

SÁNDOR FERENC

életének 77. évében elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2026. április 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási református temetőben.

Részvétfogadás április 27-én 18 órától a temető ravatalozó­házában.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerettei

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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, ­keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát,

PATAKI FERENC

életének 66. évében hosszan tartó betegség után vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2026. ­április 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök ­nyugalomra az uzoni ­református temetőben.

Részvétfogadás április 27-én 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

A gyászoló család

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Megemlékezés

Ha emlegettek, köztetek leszek, / Ne sírjatok, én már nem szenvedek. / Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, / Csak a szívem súgta halkan: Isten veletek! / Egy éve, hogy megpihenni tértem, / Szívetekből egy darabot magammal vittem.

Fájó szívvel emlékezünk

a lécfalvi

id. VARGA GIZELLÁRA ­halálának első évfordulóján.

Halálába soha bele nem nyugvó szerettei

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