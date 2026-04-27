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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. április 27., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, ­rokon, szomszéd és jó barát, a málnási
SÁNDOR FERENC
életének 77. évében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási református temetőben.
Részvétfogadás április 27-én 18 órától a temető ravatalozó­házában.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Szerettei
1121066

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, ­keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát,
PATAKI FERENC
életének 66. évében hosszan tartó betegség után vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2026. ­április 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök ­nyugalomra az uzoni ­református temetőben.
Részvétfogadás április 27-én 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.
A gyászoló család
1121065

 

Megemlékezés

Ha emlegettek, köztetek leszek, / Ne sírjatok, én már nem szenvedek. / Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, / Csak a szívem súgta halkan: Isten veletek! / Egy éve, hogy megpihenni tértem, / Szívetekből egy darabot magammal vittem.
Fájó szívvel emlékezünk
a lécfalvi
id. VARGA GIZELLÁRA ­halálának első évfordulóján.
Halálába soha bele nem nyugvó szerettei
112106

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-27 00:00 Cikk megjelenítése: 5983 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 23
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