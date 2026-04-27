Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, rokon, szomszéd és jó barát, a málnási
SÁNDOR FERENC
életének 77. évében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási református temetőben.
Részvétfogadás április 27-én 18 órától a temető ravatalozóházában.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Szerettei
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát,
PATAKI FERENC
életének 66. évében hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2026. április 28-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református temetőben.
Részvétfogadás április 27-én 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
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Megemlékezés
Ha emlegettek, köztetek leszek, / Ne sírjatok, én már nem szenvedek. / Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, / Csak a szívem súgta halkan: Isten veletek! / Egy éve, hogy megpihenni tértem, / Szívetekből egy darabot magammal vittem.
Fájó szívvel emlékezünk
a lécfalvi
id. VARGA GIZELLÁRA halálának első évfordulóján.
Halálába soha bele nem nyugvó szerettei
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