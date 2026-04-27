Angyalos a legszebb nevű határon túli település

Március végén zárult az a közönségszavazás, amely révén a kezdeményező Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a Kárpát-medence legszebb magyar településneveit kívánta megtalálni. A határon túli települések között több mint tizenegyezer vokssal első helyezett lett Angyalos, amelynek iskolájában szombat délután családias hangulatú rendezvényen adták át az oklevelet a szervezők Porzsolt Levente polgármesternek.

Helybeliek és kiskdiákok a Forró Elek-iskola emeleti termében fogadták szombaton a közönségszavazás kezdeményezőit, akik közül elsőként Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár köszöntötte az angyalosiakat. Történelmi alkalomnak nevezte a találkozót, hiszen a szavazást követően a Gidófalva községhez tartozó kis faluban szervezték az első eredményhirdetést, és itt adták át a legelső oklevelet is.

Az ötletgazda, Terdikné dr. Takács Szilvia magyartanár-díjas tanár előzményként ismertette, éppen Háromszékről utaztak Csíkszereda felé, amikor felmerült, hogy meg kellene szavaztatni a legszebb településneveket. Felidézte, 2016-ban volt már egy másik hasonló, rövid lefutású akció, akkor csak magyarországi településnevekre lehetett szavazni, és 24 ezer voks futott be. Úgy gondolták, a körkérdést ezúttal a Kárpát-medencére is kiterjesztik, szakembereket, nyelvészeket kértek fel arra, hogy tegyenek ajánlást a legszebb magyar településnevekre, a közönség pedig régiónként szavazhatott. Százezer szavazatra számítottak, és ezt az első hetekben el is érték, ám végül több mint 3,3 millió voksot összesítettek, ami álláspontja szerint azt tükrözi, hogy „az emberek szívvel-lélekkel kötődnek a településükhöz”. Kitért arra is, hogy a szavazásra bekerült településnevek 30–40 százalékának valamilyen szempontból köze van a vallásokhoz, nagy számban szerepeltek a szent, a boldog, illetve a király szót tartalmazó megnevezések is. „Mi a magyar nyelvbe egyszerűen szerelmesek vagyunk, bármi, ami a nyelvvel kapcsolatos és szép, megdobogtatja a szívünket” – fogalmazott az ötletgazda.

A településnevek története, etimológiája kapcsán hangzott el, hogy helyneveinkben megőrződött a múlt, Balázs Géza megfogalmazása szerint az a múlt is, „amelynek nagy része ma már nem kitapintható”. A használatban gyakran el is torzultak a helynevek, hiszen „az emberek nemzedékről nemzedékre mondták azokat”, írásban csak később rögzítették őket, így nem minden esetben lehet visszakövetkeztetni egy-egy megnevezés eredetére.

A szavazás eredményét tanúsító oklevél átvételekor Porzsolt Levente polgármester köszönetet mondott a község ismert bloggerének, a helyi értékekre rávilágító tartalmakat gyártó MrOriginality/Csabikának is. Kiemelte, a mai influenszerektől eltérően ő sokkal inkább szülőföldje, a székelység és hagyományaink népszerűsítésén dolgozik, s ez a szavazás szépen illeszkedett ebbe a sorba. Az oklevél mellett a szervezők a községnek ajándékoztak egy példányt az Arany János összes leírt szavát tartalmazó, háromkötetes Arany-szótárból, illetve egy Bánk bán-szótárt is. Balázs Géza jelezte, a szentendrei Skanzenben május 24-én, a szellemi kulturális örökség napján adják át az okleveleket a települések képviselőinek, az ünnepségre Gidófalva polgármesterét és Csabikát is meghívják. Erre a napra megjelenik majd a települések nevéhez kapcsolódó nyelvészeti és verseskötet is – fűzte hozzá.

Az ünnepség minden korosztályt megszólító hangulatos anyanyelvi piknikkel zárult, mely során a szervezők játékra hívták a megjelent angyalosiakat: nyelvtörők, szójátékok, tréfás szófejtők és szólások, irodalmi vetélkedő zárta a rendhagyó ünnepséget.