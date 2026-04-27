ElhatÃ¡rolÃ³dunk

TudomÃ¡sul vesszÃ¼k a Magyar ÃšjsÃ¡gÃ­rÃ³k RomÃ¡niai EgyesÃ¼lete BecsÃ¼letbÃ­rÃ³sÃ¡gÃ¡nak az Ã¼gyben szÃ¼letett Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡sÃ¡t. KÃ¼lÃ¶n is elnÃ©zÃ©st kÃ©rÃ¼nk TÅ‘kÃ©s HunortÃ³l, a Transtelex munkatÃ¡rsÃ¡tÃ³l, akinek arckÃ©pÃ©t Bodor JÃ¡nos felhasznÃ¡lta mÃ¡sodik bejegyzÃ©sÃ©ben. A magunk rÃ©szÃ©rÅ‘l minden erdÃ©lyi magyar szerkesztÅ‘sÃ©g munkÃ¡jÃ¡t nagyra becsÃ¼ljÃ¼k Ã©s tiszteljÃ¼k, akkor is, ha adott esetben vilÃ¡gnÃ©zeti vagy mÃ¡s termÃ©szetÅ± okokbÃ³l sok mindenben nem Ã©rtÃ¼nk egyet mÃ¡sutt dolgozÃ³ kollÃ©gÃ¡inkkal.Â

Az elhatÃ¡rolÃ³dÃ¡son, bocsÃ¡natkÃ©rÃ©sen tÃºl azonban felmerÃ¼l az eset kapcsÃ¡n pÃ¡r olyan kÃ©rdÃ©s, amire szerintem korÃ¡ntsem annyira egyÃ©rtelmÅ± a vÃ¡lasz, mint elsÅ‘re tÅ±nhet. TalÃ¡n nem lenne tanÃ¡csos ezeket ugyanabban a cikkben megpedzenem, amelyben a lap Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡sÃ¡t kÃ¶zÃ¶ljÃ¼k ezen konkrÃ©t Ã¼gyben â€“ Ã©rtelmezhetik egyesek ezt felelÅ‘ssÃ©ghÃ¡rÃ­tÃ¡snak, mentegetÅ‘zÃ©snek, szerecsenmosdatÃ¡snak â€“, de Ãºgy vÃ©lem, korÃ¡ntsem mellÃ©kesek.

IgazsÃ¡gtalannak Ã©rzem, Ã©s szÃ¡momra a tÃ¶rtÃ©ntek utÃ¡ni sokadik napon sem teljesen vilÃ¡gos, miÃ©rt a HÃ¡romszÃ©k a cÃ©lpontja a szÃ¡monkÃ©rÃ©snek, Ã©s miÃ©rt nem inkÃ¡bb az a felÃ¼let, az a kÃ¶zeg, ahol a kÃ©t videÃ³ megjelent: Ã©spedig a Facebook kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi portÃ¡l. Ma mÃ¡r egy szerkesztÅ‘sÃ©g nem csak azÃ©rt felel, ami a sajÃ¡t mÃ©diatermÃ©kÃ©ben, felÃ¼letein megjelenik, hanem azÃ©rt is szÃ¡monkÃ©rhetÅ‘, amihez sajtÃ³termÃ©kkÃ©nt de facto semmi kÃ¶ze? Ã‰s ha ennyire nagy felhÃ¡borodÃ¡st vÃ¡ltott ki a videÃ³, miÃ©rt maradhatott fenn hosszÃº napokon Ã¡t a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi portÃ¡lon? Ki a felelÅ‘s ezÃ©rt?

AztÃ¡n a magam rÃ©szÃ©rÅ‘l abban sem vagyok teljesen biztos, hogy magÃ¡tÃ³l Ã©rtetÅ‘dÅ‘ az, ha a munkÃ¡ltatÃ³ megszabja, hogy az alkalmazottja sajÃ¡t szabadidejÃ©ben, sajÃ¡t kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi oldalÃ¡n mit tehet kÃ¶zzÃ© Ã©s mit nem. A vÃ©lemÃ©nyszabadsÃ¡g fogalmÃ¡t sem tartom egyszerÅ± retorikai fordulattal leseperhetÅ‘ kÃ©rdÃ©snek. ElmÃ©letileg persze lehet azt pontosÃ­tani, hogy a tilalom, a szabÃ¡lyozÃ¡s pÃ©ldÃ¡ul csak a gyÅ±lÃ¶letkeltÃ©sre, az erÅ‘szakos tartalomra vonatkozzon, de a gyakorlatban azÃ©rt nem mindig kÃ¶nnyÅ± ezen hatÃ¡rok megÃ¡llapÃ­tÃ¡sa, Ã©s nagyban fÃ¼gg attÃ³l, ki is Ã¡llÃ­tja ki a szentenciÃ¡t. Mi a garancia arra, hogy valakit nem politikai vagy egy aktuÃ¡lis kÃ¶zÃ©leti kÃ©rdÃ©sben tanÃºsÃ­tott magatartÃ¡sÃ¡Ã©rt Ã¡llÃ­tanak pellengÃ©rre, ha netalÃ¡n nem egy adott kurzusnak megfelelÅ‘ a vÃ©lemÃ©nye?

Az eset egyÃ©bkÃ©nt szerintem arra is rÃ¡vilÃ¡gÃ­t, mennyivel biztonsÃ¡gosabb, tisztÃ¡bb Ã©s Ã¡ttekinthetÅ‘bb a hagyomÃ¡nyos mÃ©dia vilÃ¡ga a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi oldalak zÅ±rzavarÃ¡val szemben. A HÃ¡romszÃ©kben â€“ mint ahogy bizonyÃ¡ra mÃ¡s sajtÃ³termÃ©kekben sem â€“ ilyenszerÅ± tartalom egÃ©szen egyszerÅ±en nem tudna megjelenni, mÃ¡r csak a munkamenet okÃ¡n sem.

VÃ©gezetÃ¼l mÃ©g kÃ©t megjegyzÃ©s: Bodor JÃ¡nos munkÃ¡ssÃ¡gÃ¡rÃ³l nem csupÃ¡n kÃ©t elhibÃ¡zott Facebook-bejegyzÃ©s alapjÃ¡n kellene vÃ©lemÃ©nyt alkotni, hanem a HÃ¡romszÃ©kben megjelent cikkei alapjÃ¡n. Ã‰s talÃ¡n azon is el lehetne morfondÃ­rozni, jÃ³-e az â€“ Ã©s ha igen, kinek â€“, ha SzÃ©kelyfÃ¶ldrÅ‘l nÃ©hÃ¡ny csokorba szedett, de alapvetÅ‘en mÃ©giscsak elszigetelt eset kapcsÃ¡n olyan kÃ©pet sugÃ¡roz a sajtÃ³, hogy csupa primitÃ­v, gyÅ±lÃ¶lettÅ‘l elvakult, erÅ‘szakos emberek lakjÃ¡k e tÃ¡jat. A magam tapasztalatai szerint ugyanis ez egyÃ¡ltalÃ¡n nem igaz.

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FotÃ³: Albert Levente