Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg őrizzük őket. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZŐCS EDITRE (szül. SZÉNÉGETŐ) ­ halálának 2. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló özvegye és hozzátartozói 1121098

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