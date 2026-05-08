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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. május 8., péntek, Elhalálozás

Megemlékezés

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg őrizzük őket. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZŐCS EDITRE
(szül. SZÉNÉGETŐ) ­
halálának 2. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló özvegye
és hozzátartozói
1121098

Fájó szívvel emlékezünk
a bodoki születésű ­sepsiszentgyörgyi
KISS-SÓS ANNÁRA
(szül. PAP)
halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.
Szerettei
4336707

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-05-08 00:00 Cikk megjelenítése: 6482 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 23
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