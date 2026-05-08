Madarak és fák napja A Székely Nemzeti Múzeum május 9-én, szombaton 12 órától a múzeumkertben várja az érdeklődőket a madarak és fák napja alkalmából rendezett, Természetfotók a nagyvilágból című kiállítás megnyitójára.

A tárlaton Czinder János budapesti természetfotós felvételei láthatók, aki gyermekkora óta az állatok és a természet elkötelezettje, fotóin keresztül a vadon szépségét igyekszik közelebb hozni a közönséghez. A kiállítás a természet sokszínűségét és a vadon élővilágának különleges pillanatait mutatja be. A tárlatot Toró Attila fényképész nyitja meg.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma és szombaton 19 órától Lev Birinszkij nyomán: Bolondok tánca (stúdió-előadás a nagyteremben, 2 óra, egy szünettel). Május 12-én és 13-án 19 órától E. Ionesco: Rinocéroszok, rendező: Bocsárdi László (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 2 óra 30 perc, egy szünettel). Jegyek a központi szervezőirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

VENDÉGELŐADÁS. A dancEUA egy nemzetközi koprodukció, amelyet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogat. Ennek részeként május 9-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban láthatja a sepsiszentgyörgyi közönség a Krakkói Táncszínház produkcióját: Eryk Makohon: opera.exe (60 perc, szünet nélkül). Jegyek kaphatók a központi szervezőirodában és a biletmaster.ro oldalon.

KOVÁSZNA. A debreceni ADYÁK Diákszínpad ma 19 órától játssza William Shakespeare: Sorsok című előadását Csata Zsolt rendezésében a Kovásznai Művelődési Központban. A vendégjátékot vidám zenés este követi.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház május 11-én, hétfőn 19 órától a Háromszék Táncstúdióban játssza Lift2 című előadását, rendező: Fehér Ferenc.

Zene

KAMARAZENE. Május 9-én, szombaton 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Zene Házában (Olt utca 6. szám) különleges kamarazenei estre kerül sor Tango & Waltz címmel, amelyen a 4cord Kvartett lép fel. A belépő ára 30 lej, jegyek elővételben is megvásárolhatók az Árkosi Kulturális Központ székhelyén hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. További információ a 0267 373 651-es telefonszámon.

HANGSZERSIMOGATÓ ÉS ÖRÖMZENÉLÉS. Közösségi eseménnyel rajtol május 9-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Orfeum Klubban a Com.Pass Egyesület Old Sounds, New Voices című zenei projektje: 17 és 19 óra között hangszersimogatóval várják a gyerekeket, fiatalokat, családokat és felnőtteket, a 20 órától kezdődő jam session pedig zenészek, zenekedvelők számára egyaránt nyitott, bárki csatlakozhat saját hangszerrel is az örömzenéléshez. Közreműködő zenészek: Tinca Teddy, Orbán Balázs, Ségercz Ferenc, Szabó „Nomád” Lóránt. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban május 12-én, kedden 18 órától mutatják be Kovács Levente marosvásárhelyi író, egyetemi tanár Tüzek és hamvak című legutóbbi regényét. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa László Zsuzsa színművész. A kötetből felolvasnak: Gecse Noémi, László Zsuzsa, Tulit Éva és Varsányi Szabolcs színművészek. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Nyílt napok a Mikóban

Nyílt napra várják a 2026–2027-es tanévben induló IX. osztályok iránt érdeklődő diákokat május 14-én, csütörtökön 12 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermébe. Kérik, hogy a részvételi szándékot jelezzék az iskola titkárságán munkanapokon 9 és 15.30 óra között (telefon: 0267 312 793, e-mail: titkarsag@szekelymikokollegium.ro) május 12-ig.

Filmvetítés és beszélgetés Jókairól

Kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi vetítésen is látható a Duna Televízió Jókai Erdélyben című dokumentumfilmje, amelyet erdélyi alkotók készítettek, és nagy sikerű televíziós premierje nyomán számos erdélyi városban vetítettek már. A kézdivásárhelyi vetítésre ma 13 órakor kerül sor a Vigadó Művelődési Házban (a Nagy Mózes Főgimnázium szervezésében), ezt követően a film rendezőjével, Maksay Ágnessel és forgatókönyvírójával, T. Szabó Levente irodalomtörténésszel Deák Ferenc beszélget. A sepsiszentgyörgyi vetítés helyszíne a Művész mozi, ahol ma 18 órától kezdődő eseményt szintén beszélgetés zárja, ennek házigazdája Tapodi Zsuzsanna irodalomtörténész, a Sapientia EMTE professzora. Mindkét vetítés ingyenes.

Tánc

TÁNCHÁZ. Ma 20 órától táncházba várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi Óriáspince rendezvényterembe, ahol Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze gyimesi táncokat oktat kezdőknek.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön a Művész Mozi mai műsora: 16 órától Goat – Will, a bajnok (magyarul beszélő), 16.15-től Birkakrimi (románul beszélő), 18 órától Jókai Erdélyben (magyar dokumentumfilm), utána közönségtalálkozó, Maksay Ágnes rendezővel és T. Szabó Levente irodalomtörténésszel, házigazda Tapodi Zsuzsanna irodalomtörténész, 18.15-től Az ördög Pradát visel 2. (román feliratos), 20.30 Michael (román feliratos), 20.30-tól Mortal Kombat II. (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro.

Hitvilág

SZÜLŐK ISKOLÁJA. Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-plébánián ma 19 órától a Szülők iskolája rendezvénysorozat részeként Salan Andrea gyermekpszichiáterrel Farkas Szilvia beszélget. Téma: Hogyan ismerhető fel, ha a gyerek életében pszichomotoros fejlődési rendellenességek vannak? A beszélgetés a Mária Rádióban 21.25-től is meghallgatható.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

Figyelemfelkeltő motoros felvonulás

A Free Adventurer Bikers motoros egyesület május 9-én, szombaton tizedik alkalommal szervezi meg figyelemfelkeltő rendezvényét Sepsiszentgyörgyön. Gyülekező a Gróf Mikó Imre utcában 10 órakor. 13 órától felvonulás a városban. A találkozó bográcsozással zárul az Írisz Ház udvarán.

Röviden

APRÓHIRDETÉS. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

ÁRAMSZÜNET. Árkoson és Sugásfürdőn május 9-én, szombaton 9–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Uzonból és Uzonfüzesről, hétfőn Sepsimagyarósról, Lisznyóból és Lisznyópatakról. Honlap: tega.ro.

TERMELŐI ÉS VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén szombaton és vasárnap termelői vásárral egybekötött virágvásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

GYŰLÉS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna megyei szervezetének vezetőtanácsa május 13-án, szerdán 10 órától közgyűlést tart Baróton a kultúrotthon kis termében. Várják az erdővidéki tagságot, valamint az érdekelteket, ez alkalommal a tagsági díj is befizethető.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő patikákat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (026 360 520, 0737 899 825), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 és vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton 9–12 óráig a Prodent Klinikán (Horgász utca 19A szám) telefonos egyeztetés alapján (0740 527 030); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.