Az FC Voluntari–FC Botoșani mérkőzéssel ma elrajtol a labdarúgó SuperLiga 2026–2027. évi idénye. Az első fordulóban a Sepsi OSK hétfőn 21.30-tól az FC Rapid otthonában játszik, míg az FK Csíkszereda hétfőn 18.30-tól az újonc Vajdahunyadi Corvinul vendégeként lép pályára. A felvezető sajtótájékoztatón Hadnagy Attila ügyvezető igazgató, Ovidiu Burcă vezetőedző és Cosmin Matei csapatkapitány elmondta, rendkívül nehéz szezonra számítanak, a céljuk, hogy a sepsiszentgyörgyi klub az élvonalban maradjon.

„Tavaly egy váratlan kiesés után vágtunk neki a másodosztálynak, most viszont örülünk, hogy egy év elteltével visszatértünk oda, ahol a helyünk. A játékosok megértették mindazt, amit elvártunk tőlük, így első nekifutásra teljesítettük a kitűzött célt. Korábban már nyertünk kupákat, és a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőjében is játszottunk, azonban az már a múlté, ezúttal új kezdet előtt állunk, ismét újoncok vagyunk. Nagyon nehéz évünk lesz, változott a keret is, többen távoztak és érkeztek, az újaknak még időre van szükségük, hogy beilleszkedjenek, mivel néhányan az edzőtábort kö­vetően csatlakoztak hozzánk” – fogalmazott Hadnagy Attila.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, a keret nem végleges, szeptemberig még történhetnek változások, és továbbra is igyekeznek minőségi labdarúgókkal erősíteni, gyorsan összetartó és hatékony csapatot alakítanának ki. Szerinte a futballisták többségének 80 százalékos a fizikai felkészültsége, ellenben a nemrég igazolt játékosok mindössze 60 százalék körül mozognak, ezáltal a lehető leghamarabb be kell hozniuk a lemaradást. Amennyiben sikerül elérni a SuperLi­gában maradást, akkor jövőben majd nagyobb terveket fogalmazhatnak meg.

„Mindig ugyanazzal a mentalitással kell pályára lépnünk, függetlenül attól, hogy éppen ki az ellenfél. Nem szeretném, ha bizonyos esetekben túlságosan, máskor pedig alulmotiváltak lennénk. A keretünk még átalakulóban van, ettől függetlenül optimistán vágunk neki a bajnokságnak, amelyet egy erős együttes ellen indítunk. A legfontosabb, hogy bátrak és agresszívek legyünk, valamint taktikai­lag végig fegyelmezettek maradjunk. A saját elképzeléseinket és játékunkat érvényesítenénk, ami esetenként nagyon nehéz lesz, azonban labdával és anélkül is igyekszünk boldogulni. A három pont ugyanannyit ér egy kiváló alakulat és egy kiesőjelölt ellen is” – nyilatkozta Ovidiu Burcă.

A vezetőedző kihangsúlyozta, az előző egy évben jó néhány utánpótláskorú játékosnak lehetőséget biztosított a 2. Ligában, illetve az edzőtáborokba is több fiatalt elvittek, hogy fejlesszék őket. Az új szezonban a bővített keretben egypár akadémiáról érkező futballista is helyet kapott, viszont rajtuk áll, hogy bizonyítsák: megérdemlik, hogy az élvonalban játszhassanak. A szabály is a segítségükre lehet, ugyanis legalább egy 21 év alatti a pályán kell hogy legyen a találkozók teljes ideje alatt.

„Sokat dolgoztunk a felkészülés során, hogy magasabb szintre emeljük a játékunkat. Nehéz mérkőzés vár ránk rögtön az elején, ellenben úgy érzem, remek közösséget alakítottunk ki, és már az első fordulóban szeretnénk megmutatni, mire vagyunk képesek, azt a teljesítményt pedig a folytatásban is megismételnénk. Bízom benne, hogy az idény pozitív meglepetése lehetünk, ahogyan tavaly az FK Csíkszereda volt. Szerintem megvan bennünk az ambíció és a hit ahhoz, hogy ezt kivitelezzük” – mondta Cosmin Matei.

Mindhárman egyetértettek abban, hogy a szurkolóknak hálásak lehetnek az elmúlt egy évben mutatott kitartásukért és támogatásukért, ugyanakkor a folytatásban is nagy szükség lesz a biztatásukra. Kiemelték, az idei kiírás egyik újoncaként elsősorban az a legfontosabb, hogy kiharcolják a bennmaradást. Sorsdöntőnek ígérkezik, hogy milyen a mentalitásuk, ezért arra törekednek, hogy mindig csak a soron következő kihívásra összpontosítsanak.

Az első forduló programja: FC Voluntari–FC Boto­șani (ma, 18.30 óra), FCSB–FC Argeș (ma, 21.30 óra), Galaci Oțelul–Kolozsvári CFR (szombat, 18.30 óra), Universitatea Craiova–Aradi UTA (szombat, 21.15 óra), Kolozsvári Universitatea–FC Farul Constanța (vasárnap, 17 óra), FC Petrolul Ploiești–Bukaresti Dinamo (vasárnap, 19 óra), Vajdahunyadi Corvinul–FK Csíkszereda (hétfő, 18.30 óra), FC Rapid–Sepsi OSK (hétfő, 21.30 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport és a Prima Sport élőben közvetíti.