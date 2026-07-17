A 2007-ben, csíkszeredai kezdeményezésre életre hívott Székelyföldi Kerékpáros Körverseny az évek során a térség legnagyobb nyári sporteseményévé nőtte ki magát. Idén szervezték volna meg a bringás erőpróba huszadik kiírását, viszont erre a gazdasági megszorítások miatt már nem kerül sor. Háromszék már a kezdetek óta bekapcsolódott a viadalba, igaz, az első években a mezőny még csak áttekert a megyén. 2016-ban már helyi indulója is volt a versenynek, amelynek egy esztendővel később Sepsiszentgyörgyön tartották meg a prológját, és Kovásznáról indult az első szakasza. Ezt követően egyre fontosabb szerep jutott a megyeszékhelynek és Háromszéknek, hiszen összességében hét alkalommal rajtolt a megmérettetés városunkból. Az évek során sok izgalmas csatát láthattunk utcáinkon, útjainkon, azonban számunkra talán a legemlékezetesebb pillanat a tavalyi volt, amikor is a román válogatott tagjaként a sepsiszentgyörgyi Szabó Norbert hazai környezetben megnyerte a tizenkilencedik székely kör egyéni időfutamát. A folytatásról egyelőre nem sokat tudni, ellenben egy biztos: kár lenne veszni hagyni egy ilyen rangos rendezvényt, amely öregbítette a térség hírnevét. (tibodi)

Amit a koronavírus-járvány sem tudott elintézni, azt most a gazdasági megszorítások igen: tizenkilenc kiadás után idén elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny. Az anyagi fedezet hiánya és – értesüléseink szerint – szervezési gondok miatt nem tartják meg a 2007-ben életre hívott eseményt ebben az évben. A rossz hírt a sepsiszentgyörgyi városháza is megerősítette.

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