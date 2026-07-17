A Mikórus Görögországban

A Székely Mikó Kollégium 47 középiskolás diákja július 3–9. között a XXI. International Festival for Dance and Songs „Paralia Festival Days” nevű fesztiválon vett részt, melyet Görögországban, Paralia városában rendeztek meg.

A fesztiválon nyolc kórus, fúvószenekar és tánccsoport mutatkozott be: belga, lengyel, litván, macedón, török, szerb, valamint – erdélyi képviseletben – a mikós kórus. Az együttesek lelkes turistákból álló közönségnek mutatták be programjukat, három órán keresztül szólt a különböző kultúrák zenéje. A Mikórus műsora buzgó tapsot kapott, a közönség örömmel fogadta a többnyire magyar népdalokból és népdalfeldolgozásokból álló műsorunkat, melyet Bárdos Lajos, Birtalan József, valamint Sabin Păuță művei alkottak.

A többnapos kirándulás alatt ellátogattunk a sziklatornyokra épült Meteora kolostorokhoz, melyek látványa rabul ejtett mindannyiunkat, rögtönzött koncerteket adtunk, amerre jártunk, és hajókiránduláson is részt vettünk az Égei-tengeren.

Utazásunkat a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, a Székely Mikó Kollégium szülői bizottsága és az iskola alapítványa támogatta anyagiakkal.

Dombora Anna kórusvezető