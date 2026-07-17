A Mikórus Görögországban

A Székely Mikó Kollégium 47 középiskolás diákja július 3–9. között a XXI. International Festival for Dance and Songs „Paralia Festival Days” nevű fesztiválon vett részt, melyet Görögországban, Paralia városában rendeztek meg.
A fesztiválon nyolc kórus, fúvószenekar és tánccsoport mutatkozott be: belga, lengyel, litván, macedón, török, szerb, valamint – erdélyi képviseletben – a mikós kórus. Az együttesek lelkes turistákból álló közönségnek mutatták be programjukat, három órán keresztül szólt a különböző kultúrák zenéje. A Mikórus műsora buzgó tapsot kapott, a közönség örömmel fogadta a többnyire magyar népdalokból és népdalfeldolgozásokból álló műsorunkat, melyet Bárdos Lajos, Birtalan József, valamint Sabin Păuță művei alkottak.
A többnapos kirándulás alatt ellátogattunk a sziklatornyokra épült Meteora kolostorokhoz, melyek látványa rabul ejtett mindannyiunkat, rögtönzött koncerteket adtunk, amerre jártunk, és hajókiránduláson is részt vettünk az Égei-tengeren.
Utazásunkat a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, a Székely Mikó Kollégium szülői bizottsága és az iskola alapítványa támogatta anyagiakkal.
Dombora Anna kórusvezető
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.