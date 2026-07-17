Jubileumok, találkozások és közös ünnep

Az idei kiadás a Fantasia mottó jegyében arra vállalkozott, hogy bemutassa: a régizene egyszerre őrzi a múlt emlékeit és ösztönöz alkotó szabadságra. A fesztivál középpontjában a lant gazdag európai hagyománya állt, miközben három meghatározó jubileum – Bakfark Bálint halálának 450., Tinódi Sebestyén halálának 470. és John Dowland halálának 400. évfordulója – is alkalmat adott arra, hogy a közönség új nézőpontból fedezze fel a reneszánsz és a kora barokk zenei világát.

A fesztivál ideje alatt 32 program valósult meg 11 helyszínen, köztük 15 koncerttel, több mint 250 fellépővel 6 különböző országból – tudatták közleményükben a szervezők. A magas színvonalú hangversenyeket tudományos előadás és zenés kerek­asztal-beszélgetés egészítette ki, míg a gyermekfoglalkozások és a reneszánsz gyereknap a legfiatalabbakat vezette be a régizene világába.

Az idei fesztivál egyik legmeghatározóbb eseménye a fesztiválalapító Barozda együttes fennállásának ötvenedik évfordulóját ünneplő hangverseny volt. Szintén jubileumot ünnepelt a harmincéves Codex Régizene Együttes, amely a nyitóhangversenyen méltó módon idézte fel az elmúlt évtizedek értékteremtő munkáját. A fesztivál egészét áthatotta az a gondolat, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha minden nemzedék újraértelmezi és továbbadja azt. A Régizene Fesztivál szerves része, a Régizenei Nyári Egyetem immár tizennyolcadik alkalommal fogadta a historikus előadásmód iránt érdeklődő fiatal muzsikusokat. (-ádi)