Sztrájkot hirdetett hétfőre az egészségügyi szakszervezet

Kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett hétfőre a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség tiltakozásul az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, követelik a bértörvény tervezetének módosítását és a létszámstop feloldását. Amennyiben a kormány nem teljesíti a szakszervezet kéréseit, a Sanitas július 28-tól általános sztrájkot hirdet.

A több mint százezer tagot számláló, főleg az egészségügyi kisegítő személyzet, irodisták és felcserek érdekeit képviselő szakszervezet 9 és 11 óra között tartandó akciója mintegy 500 kórház működését fogja részlegesen megbénítani. A sztrájktörvény értelmében a figyelmeztető sztrájk idején csak a sürgősségi eseteket látják el.

A szakszervezet szerint a bérpótlékok lefaragása miatt csökkennének a nettó jövedelmek az egészségügyben, amennyiben a kormány által kidolgozott formájában fogadja el a parlament az új bértörvény tervezetét, egy intenzív terápiás osztályon dolgozó kórházi orvos havi keresete nagyságrendileg 4000–6000 lej közötti összeggel esne vissza. Az elégedetlenség másik oka a közalkalmazotti létszámstop, ami túlterheli a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő ágazat dolgozóit. A Sanitas szerint mintegy 30 ezer betöltetlen poszt van az egészségügyi rendszerben.

A szakszervezet olyan politikákat követel a kormánytól, amelyek az egészségügyi rendszerben tartják a személyzetet, biztosítják a tisztességes munkakörülményeket és bérezést, valamint garantálják az állampolgárok számára a minőségi állami egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. „Nem mi választottuk a sztrájkot. A kormány kényszerített minket rá. Miután éveken át az egymást követő kormányok mind elhalasztották a valódi reformokat, megszegték a vállalt kötelezettségeket, és az egészségügyi dolgozókat pusztán költségtételként kezelték, a Bolojan-kormány úgy döntött, hogy végleg bezárja a társadalmi párbeszéd kapuit, és olyan bértörvényt kényszerít ránk, amelyet az érintettekkel való valódi tárgyalások nélkül dolgoztak ki” – hangsúlyozta Iulian Pope Sanitas-elnök.