Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Sztrájkot hirdetett hétfőre az egészségügyi szakszervezet

2026. július 17., péntek, Belföld

Kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett hétfőre a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség tiltakozásul az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, követelik a bértörvény tervezetének módosítását és a létszámstop feloldását. Amennyiben a kormány nem teljesíti a szakszervezet kéréseit, a Sanitas július 28-tól általános sztrájkot hirdet.

  • Iulian Pope Sanitas-elnök beszél a tegnapi sajtótájékoztatón. Fotó: Facebook / Federatia Sanitas din Romania
    Iulian Pope Sanitas-elnök beszél a tegnapi sajtótájékoztatón. Fotó: Facebook / Federatia Sanitas din Romania

A több mint százezer tagot számláló, főleg az egészségügyi kisegítő személyzet, irodisták és felcserek érdekeit képviselő szakszervezet 9 és 11 óra között tartandó akciója mintegy 500 kórház működését fogja részlegesen megbénítani. A sztrájktörvény értelmében a figyelmeztető sztrájk idején csak a sürgősségi eseteket látják el.

A szakszervezet szerint a bérpótlékok lefaragása miatt csökkennének a nettó jövedelmek az egészségügyben, amennyiben a kormány által kidolgozott formájában fogadja el a parlament az új bértörvény tervezetét, egy intenzív terápiás osztályon dolgozó kórházi orvos havi keresete nagyságrendileg 4000–6000 lej közötti összeggel esne vissza. Az elégedetlenség másik oka a közalkalmazotti létszámstop, ami túlterheli a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő ágazat dolgozóit. A Sanitas szerint mintegy 30 ezer betöltetlen poszt van az egészségügyi rendszerben.

A szakszervezet olyan politikákat követel a kormánytól, amelyek az egészségügyi rendszerben tartják a személyzetet, biztosítják a tisztességes munkakörülményeket és bérezést, valamint garantálják az állampolgárok számára a minőségi állami egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. „Nem mi választottuk a sztrájkot. A kormány kényszerített minket rá. Miután éveken át az egymást követő kormányok mind elhalasztották a valódi reformokat, megszegték a vállalt kötelezettségeket, és az egészségügyi dolgozókat pusztán költségtételként kezelték, a Bolojan-kormány úgy döntött, hogy végleg bezárja a társadalmi párbeszéd kapuit, és olyan bértörvényt kényszerít ránk, amelyet az érintettekkel való valódi tárgyalások nélkül dolgoztak ki” – hangsúlyozta Iulian Pope Sanitas-elnök.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-17 08:00 Cikk megjelenítése: 986 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 8
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint hogyan szerepel majd a SuperLigában az egy év után visszatérő Sepsi OSK?










eredmények
szavazatok száma 122
szavazógép
2026-07-17: Közélet - :

Kisvárosi nyugalom és nagyvárosi szolgáltatások (Sepsiszentgyörgy, a gondoskodó város – Önkormányzati szemle)

Sepsiszentgyörgy vonzereje abban rejlik, hogy az itt élők a kisvárosok nyugalmát élvezhetik, miközben a nagyvárosok szolgáltatásait helyben megkapják. Nem kell beutazniuk távolabbi túlzsúfolt, zajos nagyvárosba, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata azon dolgozik, hogy helyben is elérhető legyen mindaz, ami egy Brassó, Marosvásárhely vagy akár Kolozsvár méretű városban rendelkezésre áll és vonzó lehet. Sepsiszentgyörgyiként gyakran nem is tudatosítjuk, hogy egy-egy átlagos napon hányféle olyan beruházást, szolgáltatást veszünk igénybe, mely mögött az önkormányzat munkája áll.
2026-07-17: Belföld - :

Húsz éve repül a Wizz Air Romániában

A Wizz Air diszkont-légitársaság az elmúlt húsz év alatt Románia meghatározó légi közlekedési szereplőjévé vált: jelenleg már 14 romániai repülőtérről 83 útvonalon, 27 országba működtet járatokat – hangzott el a társaság rendezvényén szerdán Marosvásárhelyen.
rel="noreferrer"