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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Húsz éve repül a Wizz Air Romániában

2026. július 17., péntek, Belföld

A Wizz Air diszkont-légitársaság az elmúlt húsz év alatt Románia meghatározó légi közlekedési szereplőjévé vált: jelenleg már 14 romániai repülőtérről 83 útvonalon, 27 országba működtet járatokat – hangzott el a társaság rendezvényén szerdán Marosvásárhelyen.

  • Romániai jelenlétének 20. évfordulóját ünnepelte a Wizz Air Marosvásárhelyen. Fotó: Facebook / Aeroportul Transilvania
    Romániai jelenlétének 20. évfordulóját ünnepelte a Wizz Air Marosvásárhelyen. Fotó: Facebook / Aeroportul Transilvania

A Transilvania Nemzetközi Repülőtéren tartott ünnepségen elhangzott: a légitársaság 2006. július 14-én erről a repülőtérről indította az első romániai járatát, amely Erdélyt kötötte össze Budapesttel. A marosvásárhelyi repülőtérről jelenleg tíz közvetlen desztináció érhető el nyolc országban, és a Wizz Air egy Airbus A320neo bázisrepülőgépet is állomásoztat itt.

Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi vezérigazgató-helyettese hangoztatta: mára Románia az Európai Unió egyik „legmobilisabb” országa lett, és a Wizz Air az ország vezető légitársasága. A vállalatcsoport jelenleg több mint 270 repülőgépből álló flottát üzemeltet, amelynek gerincét a korszerű Airbus A321neo típusú gépek alkotják. A regionális repülőterek ma már Európa számos városával állnak összeköttetésben, a légi közlekedés pedig emberek milliói számára a mindennapi élet természetes részévé vált – mondta. Az együttműködést a következő időszakban tovább szeretnék építeni – tette hozzá.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-17 08:00 Cikk megjelenítése: 971 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 10
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