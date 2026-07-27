Az ellenzéki politika helyett most ellenállási politika következik; az a dolgunk, hogy tanuljunk a hibáinkból, erősítsük a nemzeti ellenállást, álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat – jelentette ki Orbán Viktor volt miniszterelnök, az ellenzékbe került Fidesz politikusa a Tőkés Lászlóval és Németh Zsolttal való tusványosi beszélgetésen.

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nem csupán a 35. jubileum miatt bizonyult mérföldkőnek: az idei rendezvényt alapvetően meghatározta az áprilisi választások nyomán történt kormányváltás, és az, hogy Orbán Viktor 16 év után először nem miniszterelnökként, hanem a Fidesz ellenzéki politikusaként érkezett a székelyföldi fürdővárosba.

Magyarország volt kormányfőjének erdélyi népszerűségén azonban a látszat szerint nem csorbított nagyot a választási vereség: a nagyszínpad elé idén is több ezer fős tömeg zsúfolódott be, közöttük helyi és megyei vezetők, külhoni magyar vezetők, egyházi méltóságok és nemzetközi vendégek. A közönséget az eredetileg meghirdetett időponthoz képest mintegy félórás késéssel Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője és táboralapító köszöntötte, majd Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke vette át a szót.

Az egyház és a politika összefér

Tőkés beszédében kiemelte: az egyházi és népszámlálási adatok egyaránt azt mutatják, hogy az erdélyi magyarok létszáma vészesen csökken. Noha Erdélyt multikulturális jelzővel szokás illetni, 106 évvel Trianon után kijelenthető, hogy a transzilván sokszínűség ma már egyre inkább a múlté – fogalmazott. Ezután a hallgatóságot egyperces néma főhajtásra kérte nemcsak az erdélyi magyarság elveszített tagjai, hanem azoknak a román állampolgároknak az emlékére is, akik az elmúlt három és fél évtizedben hagyták el az országot. Egyúttal pedig felszólította Románia jelenlegi és korábbi kormányait, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a népességfogyás kezelésére.

Ebben a hangulatban köszöntötte Tőkés a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor résztvevőit Tusnádfürdőn, „a székely autonóm terület törzshelyén”. Köszönetet mondott a szervezőknek azért, hogy a jelenlegi politikai viszonyok közepette is készek voltak megrendezni az eseményt. Kijelentette továbbá: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Székely Nemzeti Tanáccsal karöltve ez alkalommal is időszerűnek tartja a Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett síkra szállni; szorgalmazzák Székelyföld és Partium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia jövőbeli közigazgatási átszervezésére.

Ezután rátért a tusnádfürdői tábor jelentőségére, és méltatta a Fidesz-kormányzás nemzetpolitikáját, azt, hogy szakítottak a nemzetidegen kommunista internacionalizmussal, és visszaadták a magyarság méltóságát és önbecsülését. Beszédének második felében, amelyet Márton Áron születésének 130. évfordulója köré fűzött, az erdélyi püspök életútját, nemzetpolitikai szerepvállalását boncolgatta hosszasan. Hangsúlyozta, hogy Márton Áron sem volt hajlandó véka alá rejteni a politikai meggyőződését, a nemzet és az egyetemes kereszténység szolgálatát egyaránt hivatásának tartotta – éppen ezért az egyháznak sem kell kimaradnia a közéletből, a politikai szerepvállalásból. Szerinte Erdély sorsa és jövője az első, a nemzet ügyével egyetemben, ezért követnünk kell Márton Áron példáját és útját, aki Erdélyért és székely népéért élt és halt.

Elsőként Tőkés László mondott beszédet

Magyarország az új Venezuela

Tusnádfürdő nem változott: ez továbbra is az a hely, ahol a magyarok nemcsak beszélnek a jövőről, hanem próbálják megérteni azt. A magyarországi helyzet – amíg 16 éven keresztül kormányon voltunk – könnyen érthető, átlátható volt: nemzeti keresztény kormány, munkaalapú gazdaság, családalapú társadalom, szuverenitás alapú kül- és nemzetpolitika. Ma már nehezen érthető, mi történik Magyarországon, ezért a helyzet elemzésre, megértésre szorul – kezdte beszédét Orbán Viktor, aki másfél évtized után először lépett ellenzéki politikusként Tusványos színpadára. A volt kormányfő idei előadásának fókuszában Magyarország, az új kormány és a Fidesz célkitűzései álltak.

Április 13-án egy új valóság kezdődött. A Fidesz képviselőit kizárták a politikából, és megtiltották, hogy a jövőben induljanak a választásokon; személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt – ezekkel az intézkedésekkel az új kormány felszámolta a demokráciát, megszüntette a jogállamot, és ez bűncselekménynek számít, amint Orbán mondta.

A Fidesz elnöke Magyarország jelenlegi politikai helyzetét a dél-amerikai Venezueláéhoz hasonlította. Az, ami most történik, egy radikális baloldali politikai vírus – fogalmazott –, amelyet nemzetközi hálózaton terjesztenek, és ami mostanáig nem tudott bejutni Magyarországra. Hívják neokommunizmusnak, liberális autoriter rendszernek, államcsínynek – Orbán azonban önkényuralomnak nevezte a rendszert, „amitől ma az egész magyar haza szenved”.

Arról is beszélt, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal valójában egy új ÁVH, a kommunista rendszer politikai rendőrségét idézi. A kérdés csak az – mondta –, hogy hová vezet az, ha a kormány új állami hatóságot hoz létre az ellenfeleivel való leszámolására, mert „ilyet errefelé eddig csak a kommunisták meg Hitler csinált, és tudjuk, mi lett a vége”.

Orbán Viktor az ország ügyeiről és a Fidesz jövőjéről beszélt

Veszélyben a szabadság

Orbán szerint az önkényuralmi rendszer ellen fel kell lépni, elsősorban azért, mert megkérdőjelez olyan értékeket és igazságokat, amelyekről korábban közmegegyezés volt. Elbizonytalanítja az embereket abban, hogy mit tehet a hatalom és mit nem, mi számít magántulajdonnak, mi közvagyonnak, és mi az igaz, mi a hamis. Nem utolsósorban pedig elbizonytalanítja az embereket abban, hogy mi a valóság és mi a látszat. Magyarországon ma a Tisza-szavazók többsége egyfajta gazdasági eufóriában van, meg vannak győződve arról, hogy minden jobb lesz. Azt hiszik, hogy a valóságot látják, pedig egy moziban ülnek – fejtegette.

Ez a rendszer – a kommunista rendszerhez hasonlóan – azt az érzést teremti, hogy senki nem érezheti magát biztonságban. A Fidesz leváltása után a teljes ellehetetlenítés lett a cél, de az önkényt nemcsak a fideszesek ellen fogják használni, mert az önkény lényege az, hogy a hatalom többé nem ismeri el a saját korlátait – magyarázta. Azt is kiemelte: azok, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, szerinte nem a hatalommal való visszaélésre tették a voksukat, hanem kevesebb kormányzati hibát, és több gazdasági eredményt vártak.

Meg kell értenünk a választók döntését, és vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot. De erre sajnos nem sok időnk maradt, mert most Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik – szögezte le Orbán, majd hozzátette: az országot most felforgató miniszterelnök (Magyar Péter – szerk. megj.) is a Fidesz soraiból érkezett, és ha van valami, amiért elnézést kell kérnie a szavazóktól, az ez.

Németh külön köszöntötte Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét

A mese és valóság határán

Végül a volt kormányfő azokra a teendőkre tért, amelyek szerinte helyreállítják a rendet. Ezek közül az első a hazugságokkal szembeni fellépés. Elsőként azt az állítást utasította vissza, hogy a Fidesz ki kívánta volna vezetni Magyarországot az Európai Unióból. Orbán Viktor hangsúlyozta: pártja mindig az uniós tagság fenntartása mellett állt, ugyanakkor következetesen bírálta az EU politikáját.

Ugyancsak visszautasította azt az állítást, hogy a Fidesz-kormány orosz érdekeket képviselt volna. Minden esetben Magyarország nemzeti érdekeit tartották szem előtt, emiatt küzdöttek az orosz energiaimport fenntartásáért is. Mint mondta, ha most kormányon lennének, megvétózták volna a legutóbb elfogadott uniós szankciós csomagot is, amely az orosz energiaforrások Európából való kitiltását célozza.

Leszögezte továbbá, hogy a NATO létfontosságú, de Magyarországnak joga van a semlegességhez azokban a háborúkban, amelyek nem a NATO területén zajlanak. Most azonban az új kormány feladta a semlegességét, és így potenciális katonai célponttá vált. Hamisnak nevezte a Tisza vádját, mely szerint a Fidesz képviselője pedofil bűncselekményeket követett volna el vagy a párt pedofilokat védene, továbbá azt is tagadta, hogy Sulyok Tamás Fidesz-báb lett volna, hiszen ő volt Magyarország első civil köztársasági elnöke. Orbán emellett arról is beszélt, hogy Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás.

Parasztvakítás folyik, a gazdaság pedig szenved. Baj van a mezőgazdaságban, az építőipar megállt, az erős forint ugyan jó a külföldön nyaralóknak, de tönkreteszi az exportra dolgozó vállalkozásokat, akik nem kapnak segítséget, kompenzálást. Pedig kellene, hogy megőrizhessék a munkahelyeket, de ennek nyomát sem látjuk. Miközben a gazdasági baj itt kopogtat az ajtón, a hatalom az euró bevezetéséről beszél. Szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese. Az euró valójában egy kódnév, egy rejtjel, a megszorítás kódja. Amikor ősszel majd jönnek a megszorítások, akkor az euróra fognak hivatkozni – fejtette ki Orbán.

A Fidesz-kormányzat 2010 és 2016 között mindent visszaszerzett, amit tudott: bankot, energiaszektort, nemzeti vagyont, a devizatartalék soha nem látott magasságokba került, és az aranytartalékot megharmincszorozták. Úgy látja, hogy ismét van mit elvenni Magyarországtól, és ha nem indul meg a gazdasági kormányzás, újra bekövetkezhet az ország kifosztása. Orbán szerint a Tisza elhitette a fiatalokkal, hogy az EU-s politika jó, pedig az európai nyomvonalon haladó gazdaságpolitika veszélyes. Mint mondta, ősszel a kormánynak be kell vallania az igazságot az energia, az olaj és gáz helyzetéről is. Már hónapok óta dolgozni kellene azon, hogy felkészítsék az országot, elhárítsák, tompítsák a magyar gazdaságra leselkedő energiaválságot, de ennek nincs nyoma.

Az időjárás is kedvezett a szombati előadásnak

Mi jön ezután?

A pártelnök szerint az elmúlt 16 évre joggal lehetnek büszkék. A kormányzást négyszer erősítették meg kétharmaddal a választópolgárok. 2010-től 2022-ig elismerték, támogatták és megerősítették a Fidesz-kormány tevékenységét. „Baj csak az utolsó négy évvel volt”, mondta Orbán. Szerinte a magyar jobboldal dolgozott és tette a legtöbbet Magyarországért, a Kárpát-medencei magyarokért és az erdélyi magyarokért.

Most a legfontosabb teendőnk, hogy fellépjünk az új önkényuralommal szemben. Mondjunk neki nemet, álljunk ki a szabadság mellett, építsük fel a lehető legszélesebb ellenállást, hozzuk létre a lehető legszélesebb összefogást a szabadság mellett. Meg kell védenünk Magyarországot, mert nem lehetünk szégyenszemre Európa banánköztársasága – jelentette ki. Szerinte a Fidesznek az a dolga, hogy kiszolgálja a nemzeti ellenállást, és ilyen módon nem pártként, hanem inkubátorházként kell működnie.

Leszögezte azt is, hogy Magyarországon nincs jövője az önkényuralomnak, ez csak egy átmeneti jelenség, ami meg fog szűnni, és ez „hamarabb fog megtörténni, mint gondolnánk”. Ugyanis a rendszernek nincsenek meg a gazdasági alapjai, és a Tisza-kormánynak nincs meg az képessége és tehetsége, hogy az önkény ma hiányzó gazdasági alapjait meg tudják teremteni.

Az a dolgunk, hogy tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett, erősítsük a nemzeti ellenállást, segítsük a szabadságszerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat és garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt, polgári kormányzás vissza fogja nekik adni – jelentette ki beszéde zárásaként Orbán Viktor.

Erdélyi, anyaországi és a még távolabbról érkező vendégek

Brüsszelről, a fiatalokról és a Fidesz jövőjéről

A beszédet követő kérdés-felelet során előbb Tőkés László kapott szót. Egy, az elvándorlás témakörére vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: ki kell alakítani egy olyan közvéleményt, amelyik bátran vállalja az értékeink melletti kiállást, a honszeretet, mert ez egyik tartópillére a nemzeti identitásnak. Monológját követően Orbán Viktor több aktuális politikai és személyes témára is válaszolt, többek között az EU jövőjével kapcsolatban.

Aki nem képes alkalmazkodni, az eltűnik. És úgy látom, hogy az Európai Unió ebben a pillanatban nem képes alkalmazkodni. Nem kívánom, hogy eltűnjön. Azt kívánom, hogy tudjon alkalmazkodni, és ebben Magyarország játsszon szerepet, az alkalmazkodás eredményeképpen mi járjunk jól, ennek mi legyünk nyertesei. De ha ma őszintén ránézünk és őszintén beszélünk erről az Európai Unióról, ez úgy tűnik nem tudja magát megreformálni. Ezért nem jósolok neki így semmiképpen nagy jövőt – vélekedett.

A hallgatóság kérdéseire válaszolva a pártvezető kitért a választások utáni elemzésekre, amelyek azt mutatják, hogy a 40 évnél idősebbek esetében a Fidesz megnyerte a választást, a 40 év alattiak esetében súlyos vereséget szenvedtek: a fiataloknak csak 19 százaléka szavazott rájuk, és 75 százaléka ellenük. Szerinte a fiatalok többsége jobb kormányzást remél a Tiszától, ugyanakkor szerinte idővel saját tapasztalataik alapján fogják megítélni az új politikai rendszert.

Aki hozta a Tiszát, az is viszi. Aki árasztotta, az fogja apasztani is. Történelmi feladat vár a magyar fiatalokra – szögezte le. A Fidesz jövőjéről szólva Orbán párhuzamot vont a 2010-es kormányváltással. Emlékeztetett: akkor sem azért választották meg újra a Fideszt, mert szerették, hanem azért, mert szükség volt rájuk. A fiatalok öregnek, fáradtnak, unalmasnak látják a Fideszt, csakhogy ez erény, mert a káoszban tapasztalatra, higgadtságra, nyugalomra és tudásra van szükség.

A kérdésre, hogy lesz-e jövőre Tusványos, Németh Zsolt így válaszolt: kétségbeesésre nincs ok, de újratervezésre és megújulásra igen, és ebből Tusványos ki fogja venni a maga részét. A 36. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pontos időpontja 2027. július 20–25.