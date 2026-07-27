Övék itt a tér?

Mihai Tîrnoveanuék péntek esti sepsiszentgyörgyi akciója nem azért ad okot aggodalomra, mert olyan sokan lettek volna, hogy az már helyben is a szélsőséges erők előretöréséről árulkodna. Nem voltak sokan, az alig félszáz tiltakozó (?) részvételével tartott engedély nélküli megmozdulás (?) láttán akár legyinthetnénk is: ha csak ennyien sorakoznak fel az önjelölt nemzetvédő mellett, az akár azt is jelentheti, hogy Sepsiszentgyörgyön, Háromszéken nincs jelentős társadalmi támogatottsága azoknak a nacionalista, kirekesztő eszméknek, amiket a Nemzet Útja Egyesület, illetve annak vezetője vall és hirdet. Eme kétségtelenül bizakodásra okot adó aspektus mellett azonban van néhány olyan jellemzője is a péntek esti tüntetésnek, ami miatt érdemes komolyan venni a megmozdulást és ami már aggodalomra adhat okot.

Az egyik ilyen az maga a tiltakozás (?) tárgya. Tîrnoveanuék ugyanis lényegében azért tartották fontosnak utcára vonulni, mert kifogásolják Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester egy nyilatkozatát és azon tervét, hogy a jogerős bírósági ítélet nyomán lecserélendő kétnyelvű utcanévtáblákat egy állandó kiállítás keretében tegyék közszemlére. Figyelem: az ítélet tehát már megszületett a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében, a romániai bíróságon kimondták, hogy de facto a magyar nyelv és annak beszélői másodrangúak a románhoz képest – a Nemzet Útja mégis fontosnak tartja utcai demonstrációval nyomatékosítani, széles körben láthatóvá tenni ezt. Az üzenet egyértelmű: a magyarellenesség nem „lokalizálható” Romániában: nem valamely párthoz, intézményhez kötött, hanem a társadalom egészét átszövi, annak következményei pedig az életterünkre, a mindennapjainkra, a nyárestéinkre is kihatnak.

Gyomorforgató továbbá a Tîrnoveanuék által az eseményen hangoztatott történelemhamisítás. Az, amint a magyar vezetők „listázásával” tagadják a kommunista rendszer magyarság elleni vétkeit, de még inkább az, amit Vaszi Jánoska tragikus haláláról, illetve a székely terrorper kapcsán hazudnak, irredentának igyekezvén beállítani az itt élő magyar közösséget. Korántsem veszélytelen ez a törekvés: a román közvélemény nagyobbik része számára bizonyára ismeretlen témák ezek, ha Tîrnoveanuék elég hangosak, könnyedén ez válhat az uralkodó nézetté a román társadalomban. Ötleteket nem szeretnénk adni az amúgy is elég nagy képzelőerővel megáldott társaságnak, de ha már azt szajkózzák, hogy a kommunista elnyomás voltaképpen a magyarok bűne, talán Nicolae Ceaușescuról is kiderítik, hogy titokban beépített magyar ügynök volt...

Súlyt ad Tîrnoveanuék akciójának az is, hogy a mifelénk jól ismert szolgálatos feljelentő, Dan Tanasă immár parlamenti képviselői minőségé­ben vett részt az eseményen. Nem lett ettől a rendezvény emelkedettebb, sőt, legitimációjában, mediatizálásában azonban mindenképpen segített az AUR-os politikus jelenléte. Különösen annak fényében elgondolkodtató ez, hogy éppen zajlik a Nemzet Útja-szerű szervezetek és a hozzájuk közel álló politikai erők szalonképessé tétele, e szálak pedig egyenesen a Cotroceni-palotába vezetnek, de lassan a teljes romániai politikai elitről kiderül, hogy titokban paktál vagy paktálni szeretne az AUR-ral.

Mindezek okán tehát nem szabad félvállról venni Mihai Tîrnoveanuék újabb provokációját: az általuk kezdeményezett utcai megmozdulás szimbolikus üzenete ugyanis az, hogy ők bármit megtehetnek, övék itt a tér, Székelyföld szívében is.

A kommunizmusért is a magyarokat hibáztatják. Albert Levente felvétele