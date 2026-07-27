Augusztus 1-jén, szombaton többek között a Resicabányai CSM–Marosvásárhelyi ASA mérkőzéssel rajtol a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026–2027. évi idénye. Az élvonalba jutásra nem jogosult klubok száma rekordot döntött, ugyanis a huszonkét csapatos mezőnyből tizenegy együttes közjogi státuszú, ezért a jelenlegi szabályok értelmében nem szerepelhet a SuperLigában akkor sem, ha a pályán kiharcolná a feljutást.

Az előző kiírásban kilenc olyan gárda volt, amely nem rendelkezett feljutási joggal, idén tizenegyre emelkedett ez a szám. A kialakult helyzet miatt a Román Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága napirendre tűzte annak lehetőségét, hogy a feljutásra nem jogosult alakulatok a felsőházi rájátszásban se szerepelhessenek. A tervezetet a hamarosan rajtoló szezontól szerették volna életbe léptetni, azonban a példátlan körülmények miatt várhatóan legalább egy évvel elhalasztják a bevezetését, ezzel is időt adnának az érintett kluboknak arra, hogy módosítsák szervezeti formájukat, és megszerezzék a jogosultságot.

Az öt újonc közül jelenleg csak a Temesvári Politehnica tesz eleget a feltételeknek. Az egyenes ágon még másodosztályba jutott Cetatea Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos és SCM Râmnicu Vâlcea, illetve az osztályozó megnyerésével érkezett SC Popești-Leordeni közjogi csapatként nem szerepelhet az élvonalban. Miután a Jászvásári Poli anyagi gondok miatt nem nevezett a pontvadászatba, így az előző idény végén kiesett CS Dinamo Bukarest megőrizte helyét, viszont szintén nem rendelkezik feljutási joggal.

A Bukaresti Steaua, a CSM Slatina, a Besztercei Gloria, a CS Afumați, az Újszentesi SK és a Sellenberki SK számára sem bír különösebb téttel a 2. Liga, mivel egyik sem kaphat licencet, egy céljuk lehet, hogy ne essenek ki. Az újonc Béga-parti együttesen kívül az FC Hermannstadt, az Unirea Slobozia, a FC Metaloglobus Bukarest, a Nagyváradi FC Bihar, a Marosvásárhelyi ASA, a Chindia Târgoviște, a Concordia Chiajna, a Resicabányai CSM, a Metalul Buzău és az FC Bacău szerepelhetne a SuperLigában.

Az alapszakaszban mind a 22 alakulat egyszer találkozik egymással, a begyűjtött pontokat pedig magukkal viszik a rájátszásra. Ezután az első hat helyezett a playoffban küzd, ahol oda- és visszavágó rendszerben újabb tíz találkozót játszanak. A felsőház végén az első és a második fellép a SuperLigába, míg a harmadik és negyedik osztályozót vív az élvonal alsóházában hetedik és nyolcadik helyezettel. A további 16 gárda két csoportra osztva folytatja a playoutban, ahol mindenki egyszer mérkőzik meg ellenfeleivel. Az utolsók és az utolsó előttiek búcsúznak, a hatodik pozícióban végzők egymással csatáznak a bennmara­dásért.