A drónokat már le is lőjük

Miután harmincnál több drón hatolt be Románia légterébe, a román légierő egyik F16-os harci gépe múlt pénteken, mint céllövő az agyaggalambot, végre lelőtt egyet. Régebb egy ukrán tengeri drón is erre tévedt, de azt nem kellett lelőni, mert magától felrobbant a konstancai kikötőben.

Még jó, hogy a tengeri drónok nem haladnak cikcakkban, mint a most majdnem Buzăuig eljutott drón, mert akkor nemcsak Deltaszentgyörgyig jutnának el, hanem fel a Dunán és az Olton még akár Sepsiszentgyörgyig is. Látszik, hogy a román pilóta jól tudott célozni, mert az olaszok is megpróbálták lelőni a drónt, de nekik nem sikerült. Nekik még gyakorolni kell a céllövészetet.

Nicușor Dan néhány perccel az orosz Shahednak tűnő drón sikeres lelövése után jelentette be az aktust, és aláhúzta, hogy az egy nem lakott övezetben történt Buzău megyében, Padina térségében, ami lehetővé tette, hogy felülről lőjenek. Ha nem sikerült volna ott megsemmisíteni, és Buzău vagy a 90 km-re levő Bukarest fölé repül a drón, akkor – mint Galacon történt – lehet, hogy hagyták volna magától lezuhanni. A drónt különben reggel fél tíz körül észlelték Sulina térségében, és jóval tizenegy után lőtték le. Még a NATO is elismerte, hogy Románia a szövetség parancsnoksága és ellenőrzése alatt cselekedett. De vajon akkor miért kellett a tavaly a parlament a drónlelövéseket engedélyezze?

Ukrajna is elítélte a román légtér megsértését, biztosan azért, mert azt a drónt Ukrajnába várták volna.

A drón lelövése után Ursula von der Leyen azt mondta: „Gratulálok a (román) hadseregnek a gyors és hatékony reakciójáért, ami a mi közös biztonságunkat is biztosítja…” Vajon ezzel azt sejteti Ursula asszony, hogy a drón akár Brüsszelig is elrepülhetett volna?

A dicsérettől megmámorosodva aztán szombat reggel ismét lelőttünk egy drónt, Deltaszentgyörgytől 10 kilométerre. Azután ráadásul még Antonio Costa, az Európa Tanács elnöke is gratulált.

Most sokat kapunk (kölcsön) honvédelemre, csak az is nehogy vesztegetésekre menjen el, mert éppen most vesztegetés gyanúja miatt három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett, majd házi őrizetben vizsgál a korrupcióellenes ügyészség, mégpedig Mihai Rafiut, a bukaresti, Tiberiau Alexandru Pîrvut, a plopeni-i fegyvergyár igazgatóját, és Liliana Sorescut, ez utóbbi kereskedelmi igazgatóját, de lekapcsolták azt a személyt is, akit emezek megvesztegetésével gyanúsítanak. Az ügyészek szerint Rafiu 48 ezer lejt, Pîrvu 25 900 lejt, Sorescu pedig 24 250 lejt és 38 000 dollárt kapott, megvesztegetésként.

Tiberiu Pîrvu otthonában 500 ezer eurónak megfelelő összeget találtak a házkutatáskor lejben és valutában. Amivel most gyanúsítják (25 900 lej), az semmiség ehhez az összeghez képest. Ki tudja, hogyan kuporgatta össze azt az ötszázezret?

Mit tegyünk? Mindenki úgy készül a nehezebb háborús időkre, ahogy tud.

Oroszország talán egy újabb mozgósításra készül, mert állítólag naponta 1000 katonát veszít Ukrajnában. Az orosz parlament (Duma) olyan törvényeket hozott, amivel növeli a harcba küldhetők számát. Tavaly Putyin aláírt egy törvényt, amely engedélyezi a tartalékosok háborús zónákba küldését akkor is, ha nincs mozgósítás. Ukrajnában lasszóval fogják a férfiakat, hogy háborúba küldjék.

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius azt mondta, hogy a német hadsereg (a Bundeswehr) szükség estén kötelezni fogja a katonákat, hogy a NATO keleti szárnyára szolgálatba menjenek. De mivel lehet, hogy a német férfiaknak nem nagyon fűlik a foguk a katonasághoz, nőket is be akarnak vonni (akiket 2001-ig nem vettek fel), hogy a hadsereg 20 százaléka nő legyen. (Hitler a háború végén a gyerekeket is besorozta.) A hölgyek, ha mennek is a seregbe, hamarabb kilépnek, mert például anyák szeretnének lenni. Vannak, akik a megkülönböztetés és a szexuális zaklatás miatt ódzkodnak a katonaságtól.

Megpróbálhatnák azt a módszert, ami talán „városi legenda”, hogy a katonák teájába brómot tegyenek, amit nálunk a szocializmusban állítólag használtak a férfiúi gerjedelem csökkentésére, a legénység lenyugtatására. Aztán a vicc szerint, mikor két volt baka találkozott a kötelező katonaság után 50 évvel, nosztalgikusan megemlítette ez egyik: Emlékszel, hogy brómot tettek a teánkba? Mire a másik: igen, lassan érzem is, hogy elkezd hatni.

Készenlétben a légierő. Fotó: Facebook / Radu Miruță