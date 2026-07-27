Nem kellett sokat várni a SuperLigába egy év után visszatérő Sepsi OSK idénybeli első sikerére, mivel a második fordulóban vasárnap hazai pályán, több mint 5000 néző előtt megérdemelten diadalmaskodott az előző szezonban ezüstérmes Kolozsvári Universitatea felett. A fegyelmezett játékkal előrukkoló sepsiszentgyörgyi csapat három pontot jelentő gólját Doru Andrei szerezte. A mérkőzés előtt a marosvásárhelyi Erdős Róbert operaénekes előadta a Nélküled című dalt.

Miska Brigitta » Bátran kezdett a háromszéki együttes, már a 6. percben veszélyeztetett, ekkor Funsho Bamgboye közeli kísérletét fogta Neofitosz Mihail. A piros-fehér mezesek a folytatásban is támadó szellemben futballoztak, a 20. percben Batzula Hunor fölé továbbított, nem sokkal később azonban gólt eredményezett a székelyföldi alakulat mezőnyfölénye, Bamgboye előkészítése után Doru Andrei 20 méterről a bal felsőbe bombázott (1–0). Fél óra elteltével kiszabadult a szorításból a kolozsvári gárda, amely először a 33. percben került helyzetbe, viszont Jovo Lukić mellé bólintott, valamint a 43. percben Issouf Macalou lövése kevéssel pontatlan volt.

A második felvonásban magasabb fokozatba kapcsolt a kincses városi együttes, Oucasse Mendy távoli kísérlete célt tévesztett, aztán Lukić fejesét, Dino Mikanović és Ovidiu Bic próbálkozását védte David Lazar. A másik oldalon a ciprusi hálóőr sem unatkozott, előbb hárította Ignacio Heras lehetőségét, majd kiütötte Heras löketét és Batzula lövését a kapufára tolta. A hajrában a házigazdák többször lezárhatták volna a találkozót, Dimitri Oberlin szabadrúgását magához ölelte Mihail, aki ezt követően Moses Mawa fejesénél és Oberlin újabb helyzeténél is bravúrral mentett, végezetül pedig a 90. percben Batzula a keresztlécet találta telibe.

Labdarúgás, SuperLiga, alapszakasz, 2. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári Univer­sitatea 1–0 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 5241 néző. Vezette: Gabriel Mihuleac (Jászvásár). Sepsi OSK: Lazar – Cascardo (Oteliță, 66.), Vîrtej, Karamoko, Vianna – Andrei (Cîmpean, 79.), Matei, Silaghi (Daguin, 79.) – Bamgboye (Mawa, 57.), Heras (Oberlin, 66.), Batzula. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Kolozsvár: Mihail – Mikanović, Poulolo, Cristea, Techereș (Chinteș, 46.) – Simion – Pinho (Bic, 61.), Nistor (Ștefănescu, 61.) – Macalou (Aliev, 73.), Lukić, Adams (Mendy, 46.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerző: Andrei (22.). Sárga lap: Techereș (14.), Cristea (45.), Pinho (54.).

További eredmények, alapszakasz, 2. forduló: Aradi UTA–Galaci Oțelul 2–2 (gólszerzők: Sinani 73., Papeau 90+4., illetve Andrezinho 21., Fernandes 45+3.), FC Argeș–FC Petrolul Ploiești 1–0 (gsz.: Moldoveanu 17.), FC Farul Constanța–Vajdahunyadi Corvinul 2–0 (gsz.: Ahlinvi 83., Goncear 90+7.), Bukaresti Dinamo–Universitatea Craiova 5–1 (gsz.: Soro 8., Musi 29., A. Pop 59., Cîrjan 76. – tizenegyesből, Pascual 90+2., illetve Nsimba 50.).

A táblázat:

1. Oțelul 1 1 0 4–3 4

2. Dinamo 1 0 1 5–2 3

3. FCSB 1 0 0 2–0 3

4. Corvinul 1 0 1 3–2 3

5. Farul 1 0 1 3–2 3

6. Rapid 1 0 0 1–0 3

7. Craiova 1 0 1 5–5 3

8. Kolozsvár 1 0 1 2–2 3

9. Petrolul 1 0 1 1–1 3

10. Sepsi OSK 1 0 1 1–1 3

11. Argeș 1 0 1 1–2 3

12. Botoșani 0 1 0 2–2 1

13. Voluntari 0 1 0 2–2 1

14. Arad 0 1 1 2–6 1

15. CFR 0 0 1 1–2 0

16. Csíkszereda 0 0 1 0–3 0

A SuperLiga harmadik fordulójában a székelyföldi csapatok idegenben szerepelnek: a Sepsi OSK vasárnap 18.30-tól a szintén újonc Vajdahunyadi Corvinul vendégeként játszik az aradi Neuman Ferenc Stadionban, míg az FK Csíkszereda pénteken 18.30-tól az FC Argeș otthonában lép pályára.