Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kérte Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter annak érdekében, hogy mielőbb elfogadhassák azokat a jogszabályokat, amelyek közvetlen segítséget nyújtanának a romániai gazdálkodóknak. A tárcavezető szerint a kormányalakítás elhúzódása miatt több fontos intézkedés is megrekedt, miközben a mezőgazdasági ágazatnak sürgős döntésekre van szüksége.
Tánczos Barna hangsúlyozta, hogy számos, a Mezőgazdasági Minisztérium által előkészített kezdeményezés jelenleg parlamenti bizottságokban vagy más minisztériumokban vár jóváhagyásra. Véleménye szerint a gazdák nem engedhetik meg maguknak, hogy hónapokat várjanak a támogatásokra és a szükséges szabályozások elfogadására. „A mezőgazdaság nem működhet azonnali döntések nélkül. A gazdáknak most van szükségük segítségre, nem fél év múlva” – fogalmazott a miniszter, aki szerint a rendkívüli parlamenti ülés lehetőséget teremtene arra, hogy a legfontosabb agrárintézkedéseket még a nyári időszakban elfogadják.
Az ügyvivő miniszter szerint több olyan támogatási forma is előkészítés alatt áll, amely a különböző ágazatokban működő termelők számára jelentene segítséget. Ezek között szerepelnek az állattenyésztést, a kertészeti ágazatot és más mezőgazdasági termelőket érintő programok, valamint olyan intézkedések, amelyek célja a gazdaságok fizetőképességének javítása és a növekvő termelési költségek enyhítése. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az agrárium egyszerre küzd az emelkedő üzemanyag- és inputanyagköltségekkel, valamint a piaci bizonytalanságokkal, ezért minden késlekedés tovább nehezíti a termelők helyzetét. (A július 27–31. közöttre összehívott rendkívüli ülésszak napirendjén eddigi információink szerint nem szerepelnek a mezőgazdaságot érintő alapvető kérdések – szerk. megj.)
Tánczos Barna szerint a politikai átmenet jelenleg is zajló időszaka közvetlen gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági szektornak. Úgy véli, az agráriumban számos döntés időérzékeny, hiszen a vetési, betakarítási és beruházási ciklusok nem igazodnak a politikai folyamatokhoz. A mezőgazdasági szereplők ezért azt várják, hogy a parlament mielőbb napirendre tűzi a szükséges jogszabályokat és biztosítja a támogatási programok elindítását.
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