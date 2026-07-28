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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megrekedt agrárintézkedésekTánczos Barna rendkívüli parlamenti ülést kért

2026. július 28., kedd, Gazdakör

Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kérte Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter annak érdekében, hogy mielőbb elfogadhassák azokat a jogszabályokat, amelyek közvetlen segítséget nyújtanának a romániai gazdálkodóknak. A tárcavezető szerint a kormányalakítás elhúzódása miatt több fontos intézkedés is megrekedt, miközben a mezőgazdasági ágazatnak sürgős döntésekre van szüksége. 

  • Tánczos Barna szerint az aktatologatás levét a gazdák isszák meg. Fotó: Facebook / Tánczos Barna
    Tánczos Barna szerint az aktatologatás levét a gazdák isszák meg. Fotó: Facebook / Tánczos Barna

Tánczos Barna hangsúlyozta, hogy számos, a Mezőgazdasági Minisztérium által előkészített kezdeményezés jelenleg parlamenti bizottságokban vagy más minisztériumokban vár jóváhagyásra. Véleménye szerint a gazdák nem engedhetik meg maguknak, hogy hónapokat várjanak a támogatásokra és a szükséges szabályozások elfogadására. „A mezőgazdaság nem működhet azonnali döntések nélkül. A gazdáknak most van szükségük segítségre, nem fél év múlva” – fogalmazott a miniszter, aki szerint a rendkívüli parlamenti ülés lehetőséget teremtene arra, hogy a legfontosabb agrár­intézkedéseket még a nyári időszakban elfogadják. 

Az ügyvivő miniszter szerint több olyan támogatási forma is előkészítés alatt áll, amely a különböző ágazatokban működő termelők számára jelentene segítséget. Ezek között szerepelnek az állattenyésztést, a kertészeti ágazatot és más mezőgazdasági termelőket érintő programok, valamint olyan intézkedések, amelyek célja a gazdaságok fizetőképességének javítása és a növekvő termelési költségek enyhítése. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az agrárium egyszerre küzd az emelkedő üzemanyag- és inputanyagköltségekkel, valamint a piaci bizonytalanságokkal, ezért minden késlekedés tovább nehezíti a termelők helyzetét. (A július 27–31. közöttre összehívott rendkívüli ülésszak napirendjén eddigi információink szerint nem szerepelnek a mezőgazdaságot érintő alapvető kérdések – szerk. megj.)

Tánczos Barna szerint a politikai átmenet jelenleg is zajló időszaka közvetlen gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági szektornak. Úgy véli, az agráriumban számos döntés időérzékeny, hiszen a vetési, betakarítási és beruházási ciklusok nem igazodnak a politikai folyamatokhoz. A mezőgazdasági szereplők ezért azt várják, hogy a parlament mielőbb napirendre tűzi a szükséges jogszabályokat és biztosítja a támogatási programok elindítását.

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Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 1205 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
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