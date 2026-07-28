Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kérte Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter annak érdekében, hogy mielőbb elfogadhassák azokat a jogszabályokat, amelyek közvetlen segítséget nyújtanának a romániai gazdálkodóknak. A tárcavezető szerint a kormányalakítás elhúzódása miatt több fontos intézkedés is megrekedt, miközben a mezőgazdasági ágazatnak sürgős döntésekre van szüksége.

Tánczos Barna hangsúlyozta, hogy számos, a Mezőgazdasági Minisztérium által előkészített kezdeményezés jelenleg parlamenti bizottságokban vagy más minisztériumokban vár jóváhagyásra. Véleménye szerint a gazdák nem engedhetik meg maguknak, hogy hónapokat várjanak a támogatásokra és a szükséges szabályozások elfogadására. „A mezőgazdaság nem működhet azonnali döntések nélkül. A gazdáknak most van szükségük segítségre, nem fél év múlva” – fogalmazott a miniszter, aki szerint a rendkívüli parlamenti ülés lehetőséget teremtene arra, hogy a legfontosabb agrár­intézkedéseket még a nyári időszakban elfogadják.

Az ügyvivő miniszter szerint több olyan támogatási forma is előkészítés alatt áll, amely a különböző ágazatokban működő termelők számára jelentene segítséget. Ezek között szerepelnek az állattenyésztést, a kertészeti ágazatot és más mezőgazdasági termelőket érintő programok, valamint olyan intézkedések, amelyek célja a gazdaságok fizetőképességének javítása és a növekvő termelési költségek enyhítése. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az agrárium egyszerre küzd az emelkedő üzemanyag- és inputanyagköltségekkel, valamint a piaci bizonytalanságokkal, ezért minden késlekedés tovább nehezíti a termelők helyzetét. (A július 27–31. közöttre összehívott rendkívüli ülésszak napirendjén eddigi információink szerint nem szerepelnek a mezőgazdaságot érintő alapvető kérdések – szerk. megj.)

Tánczos Barna szerint a politikai átmenet jelenleg is zajló időszaka közvetlen gazdasági károkat okozhat a mezőgazdasági szektornak. Úgy véli, az agráriumban számos döntés időérzékeny, hiszen a vetési, betakarítási és beruházási ciklusok nem igazodnak a politikai folyamatokhoz. A mezőgazdasági szereplők ezért azt várják, hogy a parlament mielőbb napirendre tűzi a szükséges jogszabályokat és biztosítja a támogatási programok elindítását.