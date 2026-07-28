Bukarest újabb orosz diplomatát nyilvánított nemkívánatos személlyé, és konzultációra hazahívta moszkvai nagykövetét válaszképpen arra, hogy a napokban három orosz drón lépett be jogosulatlanul Románia légterébe, amelyeket a román hadsereg lelőtt. Katonai szakértők közben arra világítottak rá, hogy a román légteret megsértő három drón lelövéséhez a légierő azoknál csaknem tízszer drágább rakétákat használt.

A külügyi tárca közleménye szerint Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter utasítására tegnapra bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztériumba, ahol bemutatták neki a Románia területén elpusztított drón darabjait, amelyekről ügyészségi vizsgálatok megerősítették, hogy orosz eredetűek. A találkozón kifejezték a román fél határozott tiltakozását a jogellenes és felelőtlen cselekmények ellen, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. „Románia szoros egyeztetést folytat a válaszlépésekről NATO- és EU-szövetségeseivel, és szilárdan elkötelezett minden szükséges intézkedés meghozatalában a nemzetbiztonság és polgárainak védelme érdekében” – zárult a román külügyi közlemény.

Pénteken, szombaton és vasárnap három légtérsértő drónt lőtt le a román légierő. A bukaresti védelmi tárca szerint tegnap délelőtt is berepült egy drón a Duna-delta térségében a román légtérbe, de néhány perc múlva Ukrajna felé távozott.

Katonai szakértők közben arra világítottak rá, hogy a román légteret megsértő három drón lelövéséhez a légierő azoknál csaknem tízszer drágább rakétákat használt, de Románia egyelőre nem rendelkezik biztosabb és hatékonyabb módszerrel a fenyegetés semlegesítésére. A Euronews.ro-nak nyilatkozó Sandu Valentin Mateiu biztonságpolitikai szakértő rámutatott: a román légtérben pénteken, szombaton és vasárnap lelőtt drónok megsemmisítéséhez az F–16-os harci repülőgépek pilótái AIM–9 Sidewinder hőkövető rakétákat használtak. Ezek darabja 450 ezer dollárba kerül, míg a lelőtt Gerany–2-es típusú, iráni tervezésű, Oroszország által az ukrajnai háborúban használt kamikazedrón értéke nem haladja meg az 50 ezer dollárt.

A szakértő szerint így is dicséretes teljesítmény, hogy a szuperszonikus vadászgépekkel sikerült ilyen alacsonyan, kis sebességgel repülő, apró célpontokat befogni és semlegesíteni. Sokkal kockázatosabb és esélytelenebb módszer lett volna, ha a pilóta a fedélzeti gépágyúval próbálta volna lelőni a drónt. Ez ugyan költséghatékonyság szempontjából kedvező módszernek tűnhet, hiszen a 20 milliméteres Gatling gépágyú egy másodpercnyi használata mindössze 3000 dollár körüli összegbe kerül, de a rövid sorozattal kilőtt száz lövedék ellenőrizetlen szóródása jelentős veszélyforrást képvisel, miközben a vadászgépet szinte lehetetlen annyira lelassítani, hogy a célzás valóban eredményes legyen – magyarázta a szakértő. (MTI)