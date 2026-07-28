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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Általános sztrájk az egészségügyben

2026. július 28., kedd, Belföld

Általános sztrájk kezdődik ma a kórházakban, az orvosok és az egészségügyi személyzet meghatározatlan ideig beszünteti a munkát. Ezalatt csak a sürgősségi eseteket látják el. Több nagy szakszervezeti tömb is tiltakozásokra készül.

  • Egy héttel korábban figyelmeztető sztrájkot tartottak az egészségügyi alkalmazottak. Fotó: Facebook / Federația Sanitas din România
    Egy héttel korábban figyelmeztető sztrájkot tartottak az egészségügyi alkalmazottak. Fotó: Facebook / Federația Sanitas din România

„Gyakorlatilag a tevékenység kétharmada megszakad, bizonytalan időre. Az alkalmazottak kimennek a kórházak elé, de csak rövid időszakokra, mert – a korlátozott idejű figyelmeztető sztrájktól eltérően – az általános sztrájk meghatározatlan időre szól. Ha nem kapunk választ, elsősorban a kormánytól, a parlamenttől és a pártoktól, a sztrájk folytatódni fog, az egészségügyi rendszer vészüzemmódban fog működni. Biztosítani fogjuk az összes olyan szolgáltatást, amely a betegek életének megmentéséhez szükséges, hogy az ne kerüljön veszélybe” – nyilatkozta Răzvan Gaet, a Sanitas szakszervezet országos alelnöke.

Nem csak az egészségügyben dolgozók elégedetlenek: öt nagy szakszervezeti tömörülés – az Alfa Kartell, a Frăţia, a Meridian, a Demokratikus Szakszervezetek Konföderációja és a Nemzeti Szakszervezeti Tömb (BNS) – egy sor tiltakozó megmozdulást tervez, a bejelentések szerint a hét folyamán 25 ezer tagjuk fog tüntetni a parlament előtt naponta 10 és 17 óra között. A szakszervezetek azt kérik, hogy a pártok mondjanak le a bértörvénytervezetről, ugyanakkor közölték, hogy nem vesznek részt erről szóló tárgyalásokon.

A vásárlóerő a tavalyinak a felére csökkent, a minimálbér és az átlagnyugdíj 2750 lej körül mozog, miközben a minimális kosár értéke 4530 lej. Ez a különbség azt mutatja, hogy a románok többsége a létminimum határán él – nyilatkozta Rodrigo Maxim, a vasúti szállítók szakszervezeti szövetségének elnöke, aki szerint az emberek jövedelmét a költségvetési hiány csökkentésének ürügyével folyamatosan kisebbítik. Hozzátette: „az Európai Unióban a legalacsonyabb béreket kínáló országok közé tartozunk, de az árak európai szinten vannak, vagy akár még magasabbak is, ami szinte lehetetlenné teszi az életet Romániában”. (demeter)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-28 08:00 Cikk megjelenítése: 1405 Olvasóink értékelése: 2.44 Szavazatok száma: 9
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