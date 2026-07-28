Feloldott létszámstop

A tervezet tulajdonképpen feloldja a 2025/141-es törvénnyel elrendelt létszámstopot. Alexandru Rafila volt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadítását javasolja az egészségügyi rendszerben, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot – közölte a Facebook-oldalán az intézmény. A kórházak számára javasolt 7360 álláshelyből 1336 orvosi, 2923 asszisztensi, 2823 kisegítő személyzeti – betegápolói, betegszállítói és más hasonló – poszt, 278-at pedig gyógyszerészeknek, biológusoknak, biokémikusoknak és orvosfizikusoknak szabadítanak fel.

Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabály-módosító indítványt, amely lehetővé tenné az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül.

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