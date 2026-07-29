Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. július 29., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, a sepsiszentgyörgyi születésű gelencei és az utóbbi negyvenkét évben bécsi orvos,
dr. BARTÓK MIKLÓS BÉLA
életének 81. évében
rövid szenvedés után 
2026. július 18-án visszaadta lelkét a Teremtőnek.
Drága halottunktól augusztus 6-án 14 órakor veszünk végső búcsút az ausztriai Leopoldsdorf temetőjében.
A gyászoló család
du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KISS SÁNDOR
életének 73. évében
2026. július 27-én elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól ­július 30-án 13 órakor ­veszünk búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás 12 órától.
Emlékét szívünkben 
meg­őrizzük.
A gyászoló család
4337129

 

Megemlékezés

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / nyugalmadat nem zavarja már semmi. / De emléked itt marad velünk, / amíg élünk, sosem feledünk. 
Fájó szívvel emlékezünk
a fotosmartonosi
FEJES GÉZÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Bánatos özvegye és szerettei
1121372

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,
ANDRÁSI KLÁRA óvónőre, aki ma egy éve tért meg teremtő Urához. Jóságát és szeretetét szívünkben örökre megőrizzük.
Szerettei
4337128

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 00:00 Cikk megjelenítése: 5567 Olvasóink értékelése: 4.43 Szavazatok száma: 7
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 695
szavazógép
2026-07-28: Belföld - :

Feloldott létszámstop

Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabály-módosító indítványt, amely lehetővé tenné az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül.
2026-07-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS. Szebeni Zsuzsanna, az Erdélyi Helikon 100 („A köröket, a köröket ne hagyd” – Kép és szó párbeszéde az Erdélyi Helikon képzőművészetében) kiállítás kurátora különleges tárlatvezetéssel várja ma az érdeklődőket.
rel="noreferrer"