Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, a sepsiszentgyörgyi születésű gelencei és az utóbbi negyvenkét évben bécsi orvos,

dr. BARTÓK MIKLÓS BÉLA

életének 81. évében

rövid szenvedés után

2026. július 18-án visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Drága halottunktól augusztus 6-án 14 órakor veszünk végső búcsút az ausztriai Leopoldsdorf temetőjében.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KISS SÁNDOR

életének 73. évében

2026. július 27-én elhunyt.

Felejthetetlen halottunktól ­július 30-án 13 órakor ­veszünk búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás 12 órától.

Emlékét szívünkben

meg­őrizzük.

A gyászoló család

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Megemlékezés

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / nyugalmadat nem zavarja már semmi. / De emléked itt marad velünk, / amíg élünk, sosem feledünk.

Fájó szívvel emlékezünk

a fotosmartonosi

FEJES GÉZÁRA

halálának 2. évfordulóján.

Bánatos özvegye és szerettei

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„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,

ANDRÁSI KLÁRA óvónőre, aki ma egy éve tért meg teremtő Urához. Jóságát és szeretetét szívünkben örökre megőrizzük.

Szerettei

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