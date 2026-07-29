Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, a sepsiszentgyörgyi születésű gelencei és az utóbbi negyvenkét évben bécsi orvos,
dr. BARTÓK MIKLÓS BÉLA
életének 81. évében
rövid szenvedés után
2026. július 18-án visszaadta lelkét a Teremtőnek.
Drága halottunktól augusztus 6-án 14 órakor veszünk végső búcsút az ausztriai Leopoldsdorf temetőjében.
A gyászoló család
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KISS SÁNDOR
életének 73. évében
2026. július 27-én elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól július 30-án 13 órakor veszünk búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás 12 órától.
Emlékét szívünkben
megőrizzük.
A gyászoló család
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Megemlékezés
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / nyugalmadat nem zavarja már semmi. / De emléked itt marad velünk, / amíg élünk, sosem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk
a fotosmartonosi
FEJES GÉZÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Bánatos özvegye és szerettei
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„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,
ANDRÁSI KLÁRA óvónőre, aki ma egy éve tért meg teremtő Urához. Jóságát és szeretetét szívünkben örökre megőrizzük.
Szerettei
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