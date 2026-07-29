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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MegjelentCsáky Zoltán: Tekintet nélkül

2026. július 29., szerda, Kultúra

A Duna Televízió örökös tagjának kötete személyes hangvételű, esszészerű próza, amely a szerző életének, találkozásainak és közéleti tapasztalatainak lenyomata.

A cím, Tekintet nélkül, arra utal, hogy az író tabuk és előítéletek nélkül vizsgálja az embereket és az erdélyi magyar közösség kérdéseit. A könyv nem hagyományos regény, hanem gondolatébresztő írások gyűjteménye, amelyekben a humor, az irónia, és a kritikusi szemlélet egyaránt jelen van. Portrékat olvashatunk Gosztonyi Péterről, László Gyuláról, Nemeskürty Istvánról, interjút Kertész Imre és Krasznahorkai László Nobel-díjas írókkal. A kötetből megismerhetjük az altorjai származású Csáky család Isonzón át Clevelandig ívelő történetét. 

(Tekintet nélkül. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2025. Kapható a sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvesházban.)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1495 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 30
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