A cím, Tekintet nélkül, arra utal, hogy az író tabuk és előítéletek nélkül vizsgálja az embereket és az erdélyi magyar közösség kérdéseit. A könyv nem hagyományos regény, hanem gondolatébresztő írások gyűjteménye, amelyekben a humor, az irónia, és a kritikusi szemlélet egyaránt jelen van. Portrékat olvashatunk Gosztonyi Péterről, László Gyuláról, Nemeskürty Istvánról, interjút Kertész Imre és Krasznahorkai László Nobel-díjas írókkal. A kötetből megismerhetjük az altorjai származású Csáky család Isonzón át Clevelandig ívelő történetét.

A Duna Televízió örökös tagjának kötete személyes hangvételű, esszészerű próza, amely a szerző életének, találkozásainak és közéleti tapasztalatainak lenyomata.

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