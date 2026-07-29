Amint bármely betegség kezeléséhez és gyógyításához egy helytálló orvosi felismerés, a kór ismerete, mondhatni pontos kórtörténet vezethet, hasonlóképpen a földrajzi tér és a történelmi idő bizonyos pontjain fellépő „beteges” esetek kezelésére is a gyors felismerés, valamint az előző korok történelmének ismerete segíthet hozzá.
Márpedig nem kell sokáig „fárasztania” magát az emberfiának, hogy kóros, már-már kezelhetetlen történelmi helyzetekre leljen világunkban. Persze nem mai jelenség ez, talán mindig is így volt, de minket, mai magyarokat és nem-magyarokat ez nem vigasztalhat, sőt, arra kell késztesse például a felelős értelmiségit, hogy minél eltökéltebben keresse a kór kezelésének lehetőségeit, hogy jó esetben akár hatással lehessen a mindenkori döntéshozók munkájára is... Valahogy úgy, ahogy romániai magyar kisebbségi értelmiségiként Németh Csaba teszi immár közel fél évszázada.
A szerzőnek erről az eltökéltségéről nemcsak olvasóként győződhettem meg, de első két kötetének kiadójaként is (Etnikumok – felekezetek – konfliktusok, 2000; Népek – államok – határok, 2002). Németh Csaba jelen kötete a fentiek sorába illeszkedik: akárcsak az előzőek, alapos számbavétele korunk viszályok szította övezeteinek. A szerző vizsgálódásai során a nagyvilág „forró pontjait” mutatja be szellemi kísérleteiben – egyik méltatója szerint politikai töltetű történetírást művel –, miközben érezni, hogy ezeknek az elemzéseknek kisvilágunk, azaz kisebbségi helyzetünk az indító- és végpontja. Műfaji besorolás szerint is tanulmányokat és politikai helyzetelemzéseket foglal magában az új kötet, amelyet, mint megbízható kalauzt ajánlok ezúttal az olvasó szíves figyelmébe.
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