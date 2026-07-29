A megélhetés viszi el a pénzt

Tavaly a kiadásaikat jövedelmükből fedező romániai háztartások alig 29,4 százaléka engedhetett meg magának egy egyhetes üdülést az otthonától távol – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból. Az Eurostat jelentése pedig azt mutatja: anyagi szempontból az idei első negyedév sem ígért sokat.

Az Országos Statisztikai Intézet jelentése szerint a háztartásoknak a kötelező adók, illetékek és számlák befizetése után maradó havi nettó jövedelme általában túl alacsony a mindennapi megélhetési költségek fedezéséhez. A háztartások 81,2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy tavaly fedezni tudta kiadásait a jövedelméből; 2024-ben ez az arány 78,2 százalék volt. A kiadásaikat fedezni tudó háztartások 10,4 százaléka engedhette meg magának az elhasználódott vagy elavult bútorok cseréjét, 23,9 százalék háztartási gépek vásárlását, 39,3 százalék pedig új ruhák beszerzését. Színházba vagy moziba járásra 14,9 százalékuknak futotta, ami magasabb a tavalyi 12 százalékos aránynál.

A kiadásaikat fedezni nem tudó háztartások jelentős része késve fizeti a lakásfenntartási költségeket; 48,5 százalékuknak nem volt lehetősége időben rendezni a rezsiszámláit. Különösen nehéz helyzetben voltak azok a háztartások, amelyekben a háztartásfő munkanélküli: 55,2 százalékuk nem tudta fedezni kiadásait a nettó jövedelemből, 74,1 százalékuk pedig nem tudta határidőre fizetni a lakásfenntartási költségeket. A kiadásaikat fedezni nem tudó háztartások 9,8 százaléka megtakarításaihoz nyúlt, 2,7 százaléka rokonoktól, barátoktól vagy más személyektől vett fel kölcsönt, 8,4 százaléka pedig vissza nem térítendő pénzügyi segítségre szorult.

Az Európai Unióban 2026 első negyedévében kis mértékben, 0,2 százalékponttal emelkedett a háztartások megtakarítási rátája az előző három hónaphoz képest – közölte hétfőn az Eurostat. A megtakarítási ráta azt mutatja meg, hogy a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük hány százalékát halmozzák fel későbbi szükségleteik teljesítése céljából pénzügyi eszközökben, illetve tőkejavakban. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4 százalékponttal emelkedett a megtakarítási ráta, a legjelentősebb visszaesést – 5,3 százalékpont – Romániában jegyezték.

Az EU-ban a háztartások egy főre jutó reáljövedelme 0,1 százalékkal nőtt, reálfogyasztása pedig 0,2 százalékkal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a bruttó rendelkezésre álló jövedelem 8,1 százalékkal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5 százalékkal estek vissza az előző negyedévhez képest – derül ki az Eurostat adataiból. (Agerpres–i.)