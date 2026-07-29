Az önismeretről egyre többet beszélünk, viszont mégis egy olyan „fogalom”, ami sokaknak csak elméleti tudást vagy érdeklődést jelent. Való igaz, hogy sokrétegű az önismeret vagy az önismereti munka, és elsősorban a felismerést és megértést hordozza magában, mégis leglényegesebb hozadéka, ha mindennapjaink részeként gyakorlati szinten élünk vele.

Az önismerettel kapcsolatban nyilván elsőre az ókori görög delphoi felhívás jut eszünkbe: ismerd meg önmagad, azaz a „Ki vagyok én?” kérdésének megválaszolása, aminek egy mélyebb gondolkodást és „kutatást” kell elindítania bennünk ahhoz, hogy válasz(oka)t találjunk. A felszínen túljutva (név, foglalkozás, családi állapot stb.) és a személyiségszintű megismerésen túl, ami a képességek, készségek, hiányosságok, vágyak/célok feltérképezése, az önismereti munka mélyebb rétegeiben találjuk meg valódi önmagunkat, ami nemcsak időben nyúlik vissza gyermekkorig, hanem pszichológiai szintű, elmélyült „kutatást” is jelent. Itt fedezhetjük fel belső (akár tudattalan) működési mintáinkat, melyek befolyásolják jelenkori érzéseinket, gondolatainkat és viselkedésünket is. Majd az értékeink, döntéseink és főleg tudatosságunk azok a tényezők, amelyek legnagyobb behatással bírnak életünkre. Mindezek után – felismerve, megértve – adódik a következő lényeges kérdés, hogy: mit kezdek vele? Vállalom a felelősséget életem alakulásáért/alakításáért, vagy hagyom, hogy a körülmények (környezet, emberek) befolyásoljanak?

Az önismeret legnagyobb ajándéka éppen ez: hogy olyan „eszköz”, ami mindig a saját kezemben van és nem függ senki mástól. Továbbá, hogy az önismereti kérdésekre adott válaszok nem statikusak, hanem mindig alakíthatók, ha a magammal kapcsolatos bármelyik kérdésre a megtalált válasz nem tetszik, bármikor újíthatom. Mindez nem egy egyszeri vagy akár többszöri „lecke”, hanem állandó mozgásban levő folyamat, optimális esetben olyan változás, amely egy felfelé tartó fejlődési ív.

Természetesen mindenki életében adottak bizonyos korlátok, de az ezekhez való alkalmazkodásunk és álláspontunk is belső (lelki) erőnk függvénye. És újabb mérföldkő az önismereti munkában, amikor már félelmeinken és gyarlóságainkon is túlnőve, spirituális szemlélettel képesek leszünk megtalálni magunkban a belső békét és bölcsességet, illetve ezzel úgy tekinteni embertársainkra/a világra is, hogy nem különállóak vagyunk, hanem összetartozunk. Ez a nézőpont irányt szab és békét hoz lelkünkbe/életünkbe, ami végsősoron mindannyiunk vágya.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó

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