Sokba kerülhet az ingyenesség

A szakértők szerint a támadók lehallgathatják az adatforgalmat, hamis vezeték nélküli hálózatokat hozhatnak létre, illetve hozzáférhetnek a titkosítás nélkül továbbított információkhoz. Megfelelő védelem nélkül könnyen illetéktelenek kezébe kerülhetnek a jelszavak, a banki adatok vagy a bejelentkezési munkamenetek – hangsúlyozták. A kiberbiztonsági igazgatóság azt tanácsolja, hogy nyilvános wifin keresztül senki ne lépjen be a bankszámlájára, és ne továbbítson érzékeny adatokat. Emellett VPN használatát, az automatikus hálózati csatlakozás kikapcsolását, kizárólag HTTPS-­kapcsolatot használó oldalak megnyitását, valamint az operációs rendszer és az alkalmazások rendszeres frissítését javasolják. (Agerpres)

Komoly digitális biztonsági kockázatokat rejthet a kávézókban, repülőtereken vagy szállodákban elérhető ingyenes wifi használata – figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

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