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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Sokba kerülhet az ingyenesség

2026. július 29., szerda, Család

Komoly digitális biztonsági kockázatokat rejthet a kávézókban, repülőtereken vagy szállodákban elérhető ingyenes wifi használata – figyelmeztetett az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A szakértők szerint a támadók lehallgathatják az adatforgalmat, hamis vezeték nélküli hálózatokat hozhatnak létre, illetve hozzáférhetnek a titkosítás nélkül továbbított információkhoz. Megfelelő védelem nélkül könnyen illetéktelenek kezébe kerülhetnek a jelszavak, a banki adatok vagy a bejelentkezési munkamenetek – hangsúlyozták. A kiberbiztonsági igazgatóság azt tanácsolja, hogy nyilvános wifin keresztül senki ne lépjen be a bankszámlájára, és ne továbbítson érzékeny adatokat. Emellett VPN használatát, az automatikus hálózati csatlakozás kikapcsolását, kizárólag HTTPS-­kapcsolatot használó oldalak megnyitását, valamint az operációs rendszer és az alkalmazások rendszeres frissítését javasolják. (Agerpres)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-29 08:00 Cikk megjelenítése: 1423 Olvasóink értékelése: 4.5 Szavazatok száma: 8
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